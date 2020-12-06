DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Erzurum'da ayrıldığı eşi ve iki kızını tabancayla öldüren Raci Aslan, polisin 'teslim ol' çağrısına uymayınca özel harekat polisleri tarafından parmağından ve karın boşluğundan vuraralarak etkisiz hale getirildi. Aslan'ın etkisiz hale getirildiği bu anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------Zanlının etkisiz hale getirilmesi

ERZURUM,

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8 yaşındaki çocuğa çarpan traktörün sürücüsü kaçtı BURSA'nın İnegöl ilçesinde kısıtlamada dışarı çıkan Barış Y.'ye (8) sokakta traktör çarptı. Sürücü, yaralı çocuğa aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Huzur Mahallesi, 61. Sokak üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Barış Y.'ye, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir traktör çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis'ine kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis çocuğa çarpıp kaçan sürücüyü arıyor.

Görüntü dökümü;-Yaralı çocuğun hastaneye getirilişiHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Erzurum Valisi'nden kısıtlamada 'helikopterli' denetim ERZURUM Valisi Okay Memiş, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, mahalle ve sokakları helikopterle denetledi. Vali Memiş, "Memnuniyet verici bir tablo. Erzurumlu kardeşlerimizin, dadaşların sokağa çıkma yasağına harfiyen uyduğunu memnuniyetle gözlemledik" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Erzurum'da da koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. 56 saatlik kısıtlamanın cuma saat 21.00'den itibaren başlamasıyla kentin işlek bölgeleri ve parklarda sessizlik hakim oldu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde, sokak ve kentin giriş-çıkışlarında önlemleri sıkı tutarken, Vali Okay Memiş beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgenaral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan ile kent merkezini helikopterle havadan denetledi.

'RİSK HALA YÜKSEK 'Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını ve bu uygulamayı havadan denetlediklerini belirten Vali Okay Memiş şunları söyledi: "Komutanlarımız ve İl Emniyet Müdürümüzle beraber, almış olduğumuz tedbirleri sokağa çıkma kısıtlamasının durumunu hem havadan hem de karadan kontrol ettik. Helikopterle bütün şehri dolaştık. Memnuniyet verici bir tablo. Erzurumlu kardeşlerimizin, dadaşların sakağa çıkma yasağına harfiyen uyduğunu memnuniyetle gözlemledik. Kahraman polis ve jandarmamız, herkes görevinin başında. Vatandaşımızın can ve mal emniyetini tesis etmek için görevlerini ifa ediyorlar. Tabiki istisna kapsamında olan müesseseler ve kişiler de var, onlar da mümkün olduğu kadar kurallara riayet ediyorlar. Şunu gözlemliyoruz ki alınan tedbirler ilimizde netice vermeye başladı. Vaka sayılarında ciddi bir yükseliş vardı. Alınan tedbirlerle vaka sayısını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte risk hala yüksek çünkü Erzurum kış memleketi, kapalı alanlarda vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla uymalarını özellikle rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat ifade etti, vatandaşlardan ev gezmeleri gibi birtakım etkinlikleri ertelemelerini rica ediyor. Bizim devlet olarak kontrol altına alamadığımız bir tek evler kaldı. Bu kurallara dikkat ettiğimiz müddetçe kışı çok da sorun yaşamadan atlatacağız. Sağlık çalışanlarımız çok ciddi bir mücadele veriyor. Yoğun bakımdaki bir hastanın yaşadığı güçlüğü görseler hiç kimse evinden çıkmaz. Evet bazı insanlarda çok etki etmiyor bu virüs, bunu biliyoruz ama maalesef bazı kişilerde ise ölümcül derecede etki ettiğini gözlemliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Helikopter görüntüsü-Vali Okay Memiş'in şehri helikopterden denetlemesi-Vali Okay Memiş ve beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Jandarma Bölge Komutanı Tüm General Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın Erzurum'u havadan denetimiHaber ve Kamera: ERZURUM,

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Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte

SİVAS Valisi Salih Ayhan kentte koronavirüs ile ilgili uygulanan tedbirlerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "İvmenin düşüş aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Asla rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu da sevindirici bir şey. Şu an süreç iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde benimseyip bu düzeni uyguladıktan sonra da koronavirüs ile ilgili sürecin olumluya gideceğini söyleyebilirim" dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Sivas'ta da devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan'da kısıtlamanın ikinci gününde kentteki bazı bölgelerde denetim yaptı. Vali Ayhan ilk olarak kısıtlama kapsamında güvenlik güçlerinin oluşturduğu denetim noktalarını ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı. Vali Ayhan ayrıca Seyrantepe Mahallesi ve Alibaba Mahallesi'nde bulunan bazı esnafları ziyaret etti. Son olarak ise Sivas Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada görev yapan personele kolaylıklar diledi.

'İVME DÜŞÜŞ AŞAMASINDA'

Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Bu hafta sonlarında aldığımız kararların sahada hangi anlamı bulup bulmadığını, vatandaş tarafından kabul görüp görmediği noktasında bir denetim gerçekleştirdik. İl merkezinde toplam 16 denetim noktası var. İlçe merkezlerimizde var. Kent güvenlik yönetici sisteminde de süreç takip ediliyor. Gördük ki vatandaş bu süreci içselleştirdi. Şehrimizde buna uyum konusunda harika bir anlayış olduğunu söyleyebilirim. Kısıtlama dolayısıyla 112'nin yükünün arttığını da görebiliyoruz. Bugün 2 bin civarında çağrı geldiğini öğrendik. Çağrı çeşitliliklerimiz var. Vefa İletişim Merkezine gelen çağrılar var. Koronavirüs ile ilgili talepleri olanlar var. Diğer normal çağrılar var. Yasaklar çerçevesinde 50 tane vatandaşımıza idari yaptırım kararı uygulandı. 10 günlük bu tedbir sürecinin rakamlara yansıdığını söyleyebilirim. İvmenin düşüş aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Asla rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu da sevindirici bir şey. Şu an süreç iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde benimseyip, bu düzeni uyguladıktan sonra koronavirüs ile ilgili sürecin olumluya gideceğini söyleyebilirim" dedi.