DHA YURT BÜLTENİ-7

FETÖ/PDY'nin paralel finans yapısına yönelik ikinci dalga operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana'da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren FETÖ/PDY'yi ayakta tutmak için toplanan paraları, tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırdıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Böylelikle iki operasyonda gözaltına alınıp, tutuklanan sayısı 11 oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren örgütün yurt içinde ve dışında toparlanması için paralel bir yapı kurulduğunu saptadı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, örgütün finansal hareketlerini adım adım izledi. Şüphelilerin, FETÖ operasyonunda yakalanıp, tutuklanan sanıkların ailelerine yüklü miktarda para yardımı yaptığı saptadı. Ekipler, örgütün ABD'deki üst düzey yöneticilerinin Türkiye'de ve yurt dışında iş adamlarından yüklü miktarda para topladığını ortaya çıkarttı.

Paraların, A.K. tarafından yönetildiği ve tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırıldığı öğrenildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 14 Ekim'de polis, A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda elde edilen bilgilerle polis, ikinci operasyonu 24 Ekim'de gerçekleştirdi. 33 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden N.G.'nin evinde yapılan aramalarda, terörist başı Fetullah Gülen'in 1965 yılında Kırıklareli'de bir camide vaiz olarak görev yaparken Türkiye Ermenileri Patriği Şinork Kalustyan'a yazdığı, 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen mektup ortaya çıktı. Gözaltındakilerden Tekirdağ MÜSİAD üyesi F.S.K. ve iş insanı A.Ç. ile emlakçı A.Y.'nin örgüte 10'ar bin dolar yardım yaptığı tespit edildi. Zaman Gazetesi'nin eski muhabirlerinden A.Ö.'ye örgüt tarafından 3 milyon lira para verildiği, A.Ö.'nün de parayı, diğer örgüt üyelerine dağıttığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ev hapsine çarptırıldı. Diğerleri ise serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGADA 7 KİŞİ YAKALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adana Polisi, 4 Kasım günü Adana merkezli 28 ilde ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Melek Ö.'nün kuryelik yaptığı, parayı Samsun'dan kitap arasına koyup örgütle bağlantılı bir kadına kargoyla gönderdiği anlaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken Melek Ö.'nün de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece 2 operasyondaki tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli ise aranıyor.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede

Kocaeli'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş insanı Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

İş insanı Mehmet A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfür etti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Memet A., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye binasına arka kapıdan alınan Mehmet A.'ya ters kelepçe takıldığı görüldü.

Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan Mehmet A., sosyal medyada Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mehmet Avcı'nın polisler tarafından adliyeye alınması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Lamas limonu, tescillendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen Lamas limonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucunda Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda, Lamas Limonu Coğrafi İşaret belgesi alması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Avni Kula, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Dölek, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mevlüt Göksu, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Kula, Erdemli'nin marka değerli olan limonun tescillenmesi ve tüm dünyaya duyurulmasının ilçe ve çiftçi adına mutluluk verici olduğunu belirterek, "Önemli olan hem üretmek, hem de ürettiğimiz üründen daha fazla gelir sağlamak. Şimdi Lamas limonumuz coğrafi tescil belgesini aldıktan sonra daha fazla değer kazanacak ve dünyaca marka değeri olacak. Bu belge ile üreticilerimizde ürünlerinin karşılığını alacaklardır" dedi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz ise, Lamas limonunun coğrafi tescil belgesi almasının üreticiler için büyük bir başarı ve marka açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Narenciye ve limonu ile Erdemli, ülkemizin önemli üretim yerlerinden biridir. Lamas limonu olarak marka kazanılması, artık dünyanın her yerinde limonumuzun marka değerinin olmasını gösterecekti" diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Şahin ise, Erdemli denince akla gelen ilk ürünün limon olduğuna dikkat çekerek, "Ziraat Odası olarak ürünlerimize her zaman sahip çıkıyor, marka değerini yükseltmek adına çaba gösteriyoruz. Lamas limonumuzun coğrafi işaret belgesi bunlardan bir tanesi" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kula, Lamas Limonu Cağrafi İşaret Belgesi'ni, Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mesut Yıldız'a teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Limon hasadı yapılırken

-Limon işlemesi yapılırken

-Kaymakam Avni Kula Konuşurken

-Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Orhan Sarı Konuşurken

-Kaymakam Kula, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yıldız'a tescil belgesini verirken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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Kaz Dağları'nda yetişen Kangal'a büyük talep

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Hamdi Şıvgın (38), 8 yıl önce Kaz Dağları'nda kurduğu çiftlikte profesyonel olarak Kangal köpeği yetiştirmeye başladı. Sivas Kangal türü yavru köpekleri 2 bin lira, yetişkin olanları ise yaklaşık 50 bin liradan satılırken Şıvgın, taleplere yetişmekte zorlandığını belirtti. Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan ve iri cüsseleriyle 'bozkırın kralı' olarak nitelendirilen Kangal köpekleri fabrika, villa ve bahçe sahipleri tarafından bekçi köpeği olarak talep görüyor.

Asıl mesleği beyaz eşya tamirciliği olan ve çocukluğundan beri hayvanları çok seven Hamdi Şıvgın'ın evinin bahçesinde hobi olarak yetiştirmeye başladığı kangal köpekleri, profesyonel işi haline dönüştü. Şıvgın, iri cüsseleri ve insanlara yakınlığıyla 'bozkırın kralı' olarak nitelendirilen, dünya çapında araştırmalara konu edilen Kangal cinsi köpekleri Kaz Dağları'nda 8 yıl önce kurduğu çiftlikte yetiştiriyor. Heybetli görüntüsüyle birçok kişinin sahip olma hayalini kurduğu kangalların bol oksijene sahip Kaz Dağları'nın iklimine uyum sağladığını belirten Şıvgın, hem güçlü hem de dost canlısı olan adı Sivas'la özdeşleşmiş kangalları çiftlikte özenle büyütüyor.

Şıvgın, "Taleplere yetişmeye çalışıyoruz ama yılda çok yavru üretim yapamıyoruz olmuyor istediğimiz gibi üretimler olmuyor" dedi.

Kaz Dağları'ndaki çiftlikte şu anda 20 yetişkin damızlık kangal köpeği ile 8 yavru bulunduğunu anlatan Hamdi Şıvgın, "Şu anda 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık yavrularımız var. 2 aylık yavrularımızın fiyatı 2 bin liradan başlıyor. Şu an damızlık köpek satışımız yok, ama isteyen olursa damızlıklarımız da 5 bin liradan 50 bin liraya kadar damızlık kangal köpeğimiz var. Genelde kangal köpekleri sürü bazlı köpeklerdir. Ama bunlar bekçilik amaçlı kullanılan köpeklerdir. Fabrikası olan müşterilerimiz oluyor. Fabrikalarında bekçilik yaptırmak adına bizden talep ediyorlar. Bu köpekler içgüdüsel olarak hareket eden hayvanlar, tehlikeyi sezdiği zaman saldırıya geçen hayvanlar. O yüzden aile bireyleriyle ve çocuklarla araları çok iyidir. Çünkü bunlar doğal seleksiyon köpeğidir, bir laboratuvar köpeği gibi üretilmiş köpekler değildir. O yüzden bu köpeklere çok talep var. Bahçesi olanlar, villası olanlar, fabrikası olanların yanı sıra kangal sevdalısı insanlar talep ediyor" dedi.

Kangal köpeklerinin bakımının zor olduğunu belirten Hamdi Şıvgın, "Çocuklarımızla nasıl ilgileniyorsak o şekilde ilgileniyorum bu köpeklerle. Büyütmesi maddi ve manevi olarak da zor. Ama Türk çoban köpekleri ile kangallar şu anda yurtdışında çok popüler olmaya başladı. Bu köpeklere dünyanın her yerinden talep var. Köpeklerimize yurt içinden de talep var. Yurtdışından da talep var. Amerika, İngiltere, Fransa, Macaristan'a gönderdiğimiz köpeklerimiz var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz, ama çok yavru üretimi yapamıyoruz. Her doğan yavru yaşayamıyor. Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz dişileri senede bir kere eşleştirme yapıp yavru elde ediyoruz. Yılda ortalama 25 yavru elde ediyoruz. Çiftliğimiz, ziyaretçilere açık. İsteyenler gelip Türk çoban köpekleri ile kangalları görebiliyor" dedi.

Katıldıkları yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük almış köpekleri olduğunu belirten Şıvgın, "Ancak bu köpeklerin maddi olarak giderleri fazla. Çünkü bunlara biz profesyonel mamalarla bakıyoruz. Yaklaşık bir yetişkin köpek 800-900 gram mama yiyor. Tüm köpeklerin aylık gideri 5-6 bin lira civarı. Bunun içinde veteriner masrafı ve tıbbi ilaçlar da var" diye konuştu.

"Kangal köpekleri bizim milli değerimiz" diyen Şıvgın, sözlerini şöyle noktaladı: "Kazdağları'nda kangal köpeklerini üretiyorum. Normalde kangal köpekleri Sivas'a özgü köpeklerdir. Bunlar gittikleri bölgelerde ortama göre ayak uydurabilen köpeklerdir. Kaz Dağları'na da uyum sağladılar. Kaz Dağları'nda kış şartları çetin geçiyor. Bu köpekler de soğuk iklimi sevdikleri için gayet güzel bir şekilde yetişiyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kangal köpeklerinin bulunduğu çiftlikten görüntü.

-Yavru kangal köpeğinden görüntü

-Kupalardan görüntü.

-Köpeklerin bulunduğu kafeslerden görüntü.

-Köpeklerin dışarıda olanlarından detay görüntü.

-Köpeklerin kafesten çıkarılmasından görüntü.

-Köpeklerin sahipleri ile oynamasından görüntü.

-Kangal üreticisi Hamdi Şıvgın ile röp.

-Kangal Üretici yardımcısı Ulvi Cızıroğlu ile röp.

-Köpeklerin mamalarının dağıtılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir),

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Apple'ın açığını buldu ödül kazandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde daha önce Apple'da bulduğu açık sebebiyle 500 TL ödül kazanan Çayan Temel (20), yeni bulduğu açık sebebiyle hem teşekkür maili aldı hem de 200 TL para ile ödüllendirildi.

Zamanının büyük bir bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçiren genç yetenek Çayan Temel, "Daha öncede Apple'da 2 açık bulmuştum. Şimdi yeni bir açık daha buldum ve yetkili kişilerle mail ve telefon yolu ile görüşmem oldu" dedi.

Son olarak Siri uygulaması üzerinden açık bulduğunu belirten Temel, "Bu açığım, normalde görüşmede iken Siri'yi açamıyoruz ama yaptığım denemeden sonra ben çağrıdayken Siri'yi açtım ve aynı kişiyle ikili görüşme yaptım. Bu yaptığım işlemi Apple'la bildirdim. Daha sonra yaptıkları incelemenin ardından bana teşekkür ettiler ve 200 TL'lik bakiye gönderdiler. Teşekkür mailimde şunlar yazıyordu, 'Merhaba Çayan bey, süpersiniz! Bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile (İOS 13.2.2) bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için ufakta bir sürpriz hazırladık. 200 TL ödülünüzü almak için lütfen IBAN, banka ve iletişim bilgilerinizi bu maile yanıtlayarak gönderebilirsiniz' denildi" diye konuştu.

Amacının açık bulmak olmadığını kaydeden Temel, şunları söyledi:

"Ben daha önce telefonda oyun oynarken ücretsiz oyun oynama yolu arıyordum ve bunu bulunca şirketlere bildiriyordum. Şirketlerde bu yönde kendilerine önlemler alıyorlardı. Ben şuana kadar Apple'dan 3 tane, Youtube'da 2 ve E-Devlette 1 adet açık buldum. Ben bulduğum açıkları kimseye söylemeden şirketlere ve firmalara bildirdim. Amacım burada firmaların ve şirketlerin zarar görmesini istemedim. Apple benim mirasım oldu gibi bir şey. Apple'da hata var ve bunları keşfetmek benim için çok kolay. Apple'dan kazandığım paraları sanırım bir yerlere bağışlarım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çayan Temel bilgisayarda işlem yaparken

-Çayan Temel telefonda işlem yaparken

-Apple tarafından Çayan Temel'e gönderilen teşekkür mesajı

-Çayan Temel ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),