Dha yurt bülteni - 9

ÖSO, Fırat'ın doğusu için sabırsızlanıyor

Suriye'de rejim ve terör örgütleriyle topraklarının özgürleşmesi için mücadele veren ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatlarında da Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekata hazır olduklarının mesajını verdi. Zorlu koşullarda eğitim alarak her an sıcak çatışmaya hazır halde bekleyen Özgür Suriye Ordusu gruplarından Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, ABD'nin süreci uzatması halinde Türkiye'nin masasındaki B ve C planları dahilinde tüm unsurları ile Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemeye hazır olduklarını açıkladı.

Suriye'de özgürlük ve demokrasi isteyen siviller 2011 yılı Mart ayında sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi. Rejim güçleri ise sivillerin bu isteğine olumsuz yanıt verdi ve gösterileri bastırmak için silah kullanmaya başladı. Rejimin müdahalesinde sivillerin yaşamını yitirmesiyle kısa sürede gösteriler tüm ülkeye yayıldı. Rejimin silah kullanmakta ısrar etmesi ve tüm çağrılara karşı bundan vazgeçmemesiyle siviller de Özgür Suriye Ordusu adı altında silahlanmaya başladı. Silahlanan rejim karşıtı muhalifler, kısa sürede ülkedeki birçok yerleşim alanında kontrolü sağladı. Rejimden alınan birçok köy, kasaba, belde, ilçe ve şehirde kontrolü sağlayan muhalifler, zaman içerisinde kendi aralarındaki görüş ayrılığı nedeniyle birbirleri ile çatışmaya başladı. ÖSO içerisindeki bu dağınıklık ile terör örgütleri kendisine zemin buldu ve çeşitli noktaları denetimi altına aldı. Aynı süreçte Esed rejimi de Rusya ve İran'ın yanı sıra yabancı savaşçıların da desteğiyle birçok bölgede kontrolü sağlayıp, buradaki muhalifler ve sivilleri uluslar arası baskının ardından açtığı koridorda tahliye ederek İdlib'e gitmeye mecbur bıraktı.

TSK'NIN HAREKATLARI İLE ÖSO YENİDEN BİRLEŞTİ

Fikir ayrılıkları, terör örgütleri ve rejimin birçok noktada kontrolü sağlamasıyla dağınık şekilde hareket eden Özgür Suriye Ordusu bileşeni gruplar, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer aldı. Fırat Kalkanı Harekatı ile yeniden kendine gelen ÖSO bileşeni gruplar, 2017 yılı sonunda Milli Ordu ismiyle birleşme kararı aldı. Milli Ordu'nun kurulmasının ardından ÖSO bileşeni gruplar, organize şekilde hareket etti ve eğitimli şekilde cephe hatlarında yer almaya başladı.

AĞIR EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR

Milli Ordu'yu oluşturan grupların başında gelen Hamza Özel Kuvvet Tümeni askerleri zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Özel kuvvetlerde yer alacak askerler özel olarak seçiliyor ve ağır eğitime alınıyor. Karargahın eğitim alanında özel kuvvet askeri olmak isteyenler, koşarak başladıkları eğitimde dikenli tellerin altından sürünerek geçiyor, ateş çemberine dönüştürülen halkanın içinden atlıyor ve yorucu parkurları geçerek her türlü silahı da kullanabilecek donanıma kavuşturuluyor. Yorucu geçen eğitimi tamamlayan askerler, daha sonra kritik cephe hattına gönderiliyor ve düzenlenen özel operasyonlara katılıyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNU ÖZGÜRLEŞTİRMEK İSTİYORLAR

Daha önce TSK'nın düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Türk askerleri ile birlikte hareket ederek Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin özgürleşmesine katkı sunan Hamza Özel Kuvvet Tümeni Komutanı Tümgeneral Seyf Ebubekir Polat, tek isteklerinin Fırat'ın doğusun da biran önce teröristlerden temizlenmesi olduğunu söyledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Menbiç ve Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin bulunduğu alanları özgürleştirmek istediklerini ancak ABD'nin oyalama taktiğinin bunu engellediğini anlatan Seyf Ebubekir Polat, yeni süreçte de aynı durumla karşılaşılmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Türkiye'nin ABD'nin oyalama durumunda masasında B ve C planlarının bulunduğunu açıkladığını ve bu söylemin kendilerini sevindirdiğini anlatan Tümgeneral Polat, "Özgür Suriye Ordusu yani Milli Ordu olarak Türkiye ve ABD'nin resmi açıklamalarını bekliyoruz. Güvenli bölgenin tesis edilmesi için biz hazırlıklarımızı tamamladık. Operasyon kararı alındığı anda Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizleyeceğiz ve bunun için sabırsızlanıyoruzö dedi.

ABD'nin daha önce Menbiç'te belirlenen yol haritasını uygulamadığını, bundan dolayı da yeni anlaşmaya temkinli yaklaştıklarını anlatan Seyf Ebubekir Polat, "Bölgede PKK/YPG gibi terör örgütleri ile batılı ülkelerin ittifak kurmaktan vazgeçmesini istiyoruz" diye konuştu.

Polat, son olarak İdlib'de yaşanan bombardıman ve katliam girişiminin son bulması için uluslar arası toplumu Esed rejimine karşı tavır almaya davet etti.

Oğlunun dönmesini isteyen annenin HDP'deki eylemi 3'üncü günde (2)

OĞLU TESLİM OLDU, EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek, 3 gün önce HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, Mehmet Akar'ın emniyete gidip, teslim olmasıyla sona erdi. Polis merkezine giden Mehmet Akar'ın ifade işlemleri sürerken, Hacire Akar'ın da oğlunu görmek için HDP il binasından ayrıldığı belirtildi.

AİLE YAKINLARI İLE HDP'LİLER ARARASINDA KAVGA

Öte yandan Hacire Akar, oturma eylemini sonlandırmadan önce yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre, Akar ve yakınları ile binadan uzaklaşmalarını söyleyen 2 partili arasında tartışma çıktı. HDP'liler ve Akar'ın yakınlarının tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Yıldız (60) ile meydana gelen heyelanda göçük altında kalarak kaldırıldığı hastanede ölen Bilal Arslan (41) için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yıldız ve Arslan için ilçe merkezinde bulunan Pazaryeri Camii'nde öğlen namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. 7 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi Kırgil Mahalesi'nde, 2 çocuk babası Bilal Arslan'ın cenazesi ise Albak Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Kocaeli'nde bekçilerle çatışan silahlı saldırgan güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, husumetli olduğu kişinin iş yerini kurşunlayan E.K., peşine düşen bekçiler ile çatışmaya girdi. Olayda 1 bekçi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Kaçışını sürdüren E.K., polis tarafından yakalandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan E.K. ve C.G. telefonda birbirlerini tehdit etti. Telefondaki görüşmenin ardından E.K., C.G.'nin Güney Mahallesi'ndeki iş yerini kurşunladı. Silah sesleri üzerine aynı mahallede devriye gezen gece bekçileri, saldırıdan sonra kaçan E.K.'nin kullandığı 41 AA 287 plakalı otomobili takibe aldı. Bekçilerin 'dur' ihtarı için ateş açtığı E.K. tabancasını ateşleyerek, çatışmaya girdi. Bekçi F.Ö.'nün dizinden vurulduğu çatışmada, yoldan geçen M.G. de sol bacağından yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınırken, kaçmaya devam eden E.K., polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silah sesini duyan bekçilerden biri restaurantın yanına bir bekçi de büfeye ait meşburat dolabı arkasına siper saldırgana karşılık verme görüntüleri yer alıyor. Daha sonra silahlı saldırgan otomobiliyle olay yerinden kaçıyor.

Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerince sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Kozan ilçesi Henüzçakırı Mahallesi Kuşçular mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. 45 kişilik personelin 8 arazöz, 5 su tankı ile müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin yolda karşılaşması sonucu tartışma çıktı. Yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi ayaklarından vurulurak yaralandı.

Serdivan İlçesi Beşköprü mahallesi Uğurlu sokak üzerinde daha önce aralarında husumet bulunan T.B ile N.K karşılaşması sonucu sözlü tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken T.B yanında bulunan silah ile N.K'yi ayaklarından vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından yaralı N.K Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. N.K ' nin sağlık durumunjn iyi olduğu belirtildi. Polis olay sonrası kaçan şüpheli T.B 'yi yakalamak için çalışma başlattı.

