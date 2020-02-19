DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor. TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor. Türkiye'den TIR'larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.

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Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB (Suriye),

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1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamerada

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 400 bin liralık alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavganın kamera görüntülerinde yaklaşık 30 kişilik grubun birbirine taş, sopa, sandalye ile saldırması yer alırken, olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Buğday Pazarı'nda esnaf oldukları öğrenilen akraba Sığak ve Zenciroğlu ailesi fertleri dün akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede karşılaştı. Daha önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aileden yaklaşık 30 kişi arasında 400 bin liralık hububat alım-satımı nedeni ile tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede her iki aile mensuplarının da dahil olması ile taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kıraathanede başlayan ve sokak ortasına taşan kavgada birbirine saldıran taraflardan Yaşar Celal Sığak (39) henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle yaralandı. 13 kişi ise taş ve sopa darbesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Yaşar Celal Sığak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan 13 kişinin tedavisi devam ederken 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Yaşamını yitiren Yaşar Celal Sığak'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anı ise çevredeki iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde her iki aile mensuplarının birbirlerine taş, sopa ve sandalye ile saldırması yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarmanın ise kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldığı, diğer kişileri yakalamak için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

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Eski vali Çiftçi'yi darpla suçlayan Meltem Özkalfa: Adalet yerini buldu

BURSA'nın Mudanya ilçesinde kaymamak olarak görev yaparken bir dönem birlikte olduğu sevgilisi Meltem Özkalfa'yı, 4 kişi ile birlikte zorla ormanlık alana götürerek darbettirdiği öne sürülen Kırklareli eski Valisi Orhan Çiftçi hakkında 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Yaşanan gelişmenin ardından Meltem Özkalfa, "Olayı acısıyla yaşayan ben olduğum için yılmadım. Mücadeleme sonuna kadar devam ettim. Adalet yerini buldu" dedi.

Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Orhan Çiftçi (54), ilçe belediyesinde görevli Meltem Özkalfa (50) ile bir dönem yakınlık yaşadı. Daha sonra sona eren ilişkinin ardından Çiftçi, İstanbul Bağcılar'a kaymakam olarak atanırken, Özkalfa ile görüşmek istemediğini kendisine iletti. Bunun üzerine ikili arasında tartışmalar yaşandı. Orhan Çiftçi, biri kadın 4 kişi ile birlikte 8 Mayıs 2017 tarihinde Bursa'ya giderek daha önceden kararlaştırdıkları yerde Özkalfa ile buluştu. Taraflar arasında burada gerginlik yaşandı. Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi, Özkalfa'yı zorla Balat Ormanı'na götürdü. Burada ağır hakaretlere maruz kalıp, dövülen Özkalfa, iddiaya göre Çiftçi'nin ayaklarının altını öpmesi sonrası serbest bırakıldı.

Özkalfa'nın şikayetinin ardından İçişleri Bakanlığı, Orhan Çiftçi hakkında soruşturma başlattı. Olay ortaya çıktığında Kırklareli'de vali olarak görev yapan Çiftçi, daha sonra merkeze alındı.

ÇİFTÇİ HAKKINDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Erdal A., 14 Şubat 2018'de tutuklandı. Erdal A., 4 ay sonra serbest kaldı. Çiftçi'nin soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, diğer 4 kişinin soruşturması ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde suçlamaları reddeden Çiftçi hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçuna iştirak' ve 'Hakaret' suçlarından 5 yıldan 18 yıla kadar hapis istemi ile İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Orhan Çiftçi ile birlikte Özkalfa'yı ormanlık alana götürmekle suçlanan Erdal A., Funda S., Davut A. ve Osman K. hakkında ise 2'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Sanıkların davası ise Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

MELTEM ÖZKALFA: ADALET YERİNİ BULDU

Yaşanan gelişmenin ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Meltem Özkalfa, "8 Mayıs 2017 günü Bademli kavşağında kendisi (Orhan Çiftçi) ve 4 kişi ile birlikte Balat Ormanı'na götürüldüm. 2 saat arabada kilitli kaldım. Telefonumdaki bütün mesajlar silindi, darbedildim. Olaydan sonra hiç yılmadım. Ertesi gün darp raporu alıp savcılığa gittim ve daha sonra savcılık bu olayı beklemeye aldı diye düşünüyorum. Ben şikayetçi oldum, şikayetçi olduktan sonra 2017'den beri dava açılmamıştı, Fakat 21 Şubat Cuma günü 4 kişinin davası Bursa 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılacak, bunlardan bir kişi (arabamı kullanan kişi) de 4 ay cezaevinde yattı. Daha sonrasında çıktı. Fakat Orhan Çiftçi'nin dosyası İstanbul'da olduğu için geçen 10 Şubat tarihinde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış. Savcı beyin iddianamesiyle birlikte 18 yıl hapsi isteniyor. Adalet yerini buldu diye düşünüyorumö dedi.

'İNSANLIĞA SIĞACAK BİR ŞEY DEĞİL'

Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren ve yılmadan mücadele ettiğini dile getiren Özkalfa, "O kadar insanlar benim hakkımda yorum yaptılar ki; olayı acısıyla kesinlikle yaşayan ben olduğum için hiç yılmadım. Mücadeleme sonuna kadar devam ettim. Hiçbir kimseyi de umursamadım ve sonunda da kazandığımı düşünüyorum. Türk yargısına teşekkür ediyorum, adalet yerini buldu. Bir kadını darbetmek, dövmek, 4 kişi ile birlikte ormana kaldırmak bırakın valiyi, hiçbir insanlığa sığacak bir şey değil. Ben hala bunun acısı ve korkularıyla yaşıyorumö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Halil ÖZÇOBAN- Gürkan DURAL/BURSA,

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Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü

ANTALYA'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Karun Küklü (21) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Karun Küklü yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Karun Küklü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve yaralanan iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Karun Küklü'nün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayı haber alıp morga gelen anne Şükran Küklü, "Oğlum ben sensiz ne yaparım, hadi kalk gidelim" diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden, araçtan, polisten görüntü (15 saniye, cep telefonu görüntüsü)

Kaza sonrası olay yerinden görüntü (fotoğraf olarak)

Gündüz kaza yeri görüntüsü

Zarar gören reklam tabelası ve ağacın görüntüsü

Polislerin kaza yerinde inceleme yapmaları

Adli tıp morgu dış plan görüntü

HABER: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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Sanayi çalışanının ağaca asılı cesedi bulundu

BURDUR'daki sanayi sitesinde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yapan Avni Ç.'nin (46), Burdur Gölü kıyısındaki ormanlıkta, iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Burdur Gölü kıyısındaki Şeker Plajı mevkisinde, sabah hayvanlarını otlatan çoban İsmail Mert Kaya (19), ağaca asılı kişiyi görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağaca iple boynundan asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenin, evli ve 2 çocuk babası Avni Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Avni Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Acı haberi alıp, bölgeye gelen Avni Ç.'nin arkadaşları, Küçük Sanayi Sitesi esnafı, gözyaşı döktü. Avni Ç.'nin, Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yaptığı belirtildi. Bu sabah iş yerine giden Avni Ç.'nin daha sonra kendisine ait 15 DV 229 plakalı otomobille Şeker Plajı'ndaki ağaçlık alana geçtiği, burada kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulans

Olay yeri inceleme ekipleri

Sağlık ekiplerinin muayenesi

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Traktörün altında kalan çiftçi, yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çiftçi Kenan Acar(55) kullandığı traktörden düşüp, altında kaldı. Acar ağır yaralanırken, gaz pedalı takılı kalan traktör, 1 kilometre gittikten sonra elektrik diğerine çarpıp, durdu.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçi Kenan Acar(55), 16 PR 172 plakalı traktörü ile tarlasını gübrelemeye başladı. Ancak, dengesini kaybedip, düştü ve traktörün altında kaldı. Gaz pedalı takılı kalan traktör ise Acar'ın üzerinden geçip, 1 kilometre yol aldıktan sonra elektrik diğerine çarpıp, durdu.

Traktörü görünce kaza olduğunu anlayan çiftçi Önder Burhan, hemen Kenan Acar'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Acar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önder Burhan, "Tarlamızda çalışma yapıp evimize giderken direğe çarpmış halde bir traktör gördük. İzini takip ederek arkadaşım Kenan Acar'ı yaralı halde buldum, sağlık ekiplerine bilgi verdim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıdan görüntüler

-Traktörden görüntüler

-Yaralıyı bulan Önder Burhan ile röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

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Kayseri'de HTŞ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 2 Suriye uyruklu gözaltına aldı.

Kocasinan Jandarma Komutanlığı tarafından HTŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Terör örgütü üyelerinin gözaltına alınması

KAYSERİ,

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Cep telefonu almak istedi, paketten cinsel içerikli solüsyon çıktı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yaşayan Elif Soylu, babasının telefonuna gönderilen link üzerinden verdiği cep telefonu siparişi yerine cinsel içerikli solüsyon gönderilince soluğu poliste aldı.

Elif Soylu, babasının telefonuna mesaj yoluyla gönderilen linki açtığında, piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan cep telefonunun 199 TL'ye satıldığını gösteren reklamla karşılaştı. "Sipariş vermek için tıklayın" yazısı da bulunan link üzerinden telefon satın almak için başvuru formu doldurdu. Daha sonra Soylu'yu arayan kimliği belirsiz bir kişi, adres bilgisini aldı, siparişin onayladığını söyledi. 3 gün sonra ise evine kargo ile paket geldi. Ancak paketten cep telefonu yerine cinsel içerikli solüsyon çıktı. Elif Soylu, hemen polis merkezine giderek, başından geçenleri anlattı. Buradan Tüketici Hakem Heyeti'ne yönlendirilen Soylu'ya, faturası olmadığı için işlem yapılamayacağı söylendi.

'YASAL BİR FİRMA OLDUKLARINI SÖYLEDİLER'

Elif Soylu, "Babamın cep telefonuna gelen mesajda, 199 liraya akıllı telefon verdikleri yazıyordu. Ben de form doldurdum. Telefonla beni arayıp, 'Akıllı telefonu 199 liraya veriyoruz. Siparişinizi onaylıyor musunuz?' dediler. Ben de onayladığımı söyledim. Sonrasında ise telefon yerine solüsyon gönderdiler. 199 lira cazip geldi, telefona da ihtiyacımız olduğu için sipariş verdik.

Telefondaki kişiye 'Dolandırıcılık falan olmasın?' diye sordum. Bana yasal bir firma olduklarını, kendilerine her şekilde ulaşabileceğimi söylediler" dedi.

'AĞABEYİM DOLANDIRICI OLDUKLARINDAN ŞÜPHELENİNCE VAZGEÇTİ'

Dolandırıcılardan şikayetçi olmak istediğini ancak kimsenin kendisine yardımcı olmadığını öne süren Elif Soylu, şunları kaydetti:

"Karakola gittim. Oradaki yetkililer bana, Tüketici Mahkemesi'ne gitmem gerektiğini söylediler. Derince Kaymakamlığı Tüketici Mahkemesi'ne başvurdum. Onlar da fatura olmadığı için işlem gerçekleştiremeyeceklerini söylediler. Ben mağdur oldum başka insanlar da mağdur olmasın. Ben ağabeyime de söylemiştim. Ağabeyim 'Ben de sipariş veririm' dedi. Sonra dolandırıcı olmalarından şüphelenip, vazgeçti" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dolandırılan Elif Soylu'nun evdeki görüntüsü

Telefon yerine gelen ürünler

Elif Soylu ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),