DHA YURT BÜLTENİ- 9 - Son Dakika
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DHA YURT BÜLTENİ- 9

6 saat önce

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldüUMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden koronavirüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden koronavirüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların pazar gününden itibaren evlerine gönderilmesi planlandı. Ancak aralarında test sonucu pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemleri, 1 hafta ertelendi. Bugün ise koronavirüs şüphesi olanların hastaneye götürülerek tedaviye alınması planlandı. Bunun için yurdun önüne 4 belediye otobüsü getirildi. Otobüs şoförlerinin özel kıyafetlerini giydiği görüldü. Yurtta kalanların yakınları da yiyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri getirdi. Poşetler, görevliler tarafından alınıp, yurtta kalanlara teslim edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/ KONYA,

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Sümbül Dağı eteklerine inen dağ keçilerini izlediler

HAKKARİ kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sümbül Dağı eteklerinde bir grup dağ keçisi görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Hakkari'de yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan dağ keçileri, yiyecek bulmak için 3 bin 480 rakımlı Sümbül Dağı eteklerinde kadar geldi. Dağ keçileri bölgede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Vatandaşlar ve doğaseverler ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile görüntüledi. Bölgede yaşayan Emin Noyan, dağ keçilerini görüntülemekten mutlu olduğunu belirterek, "Hakkari'nin yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu bir kez daha gördük. Coğrafyamız muhteşem bir doğaya sahip, ne yazık ki kaçak avcılar gelip dağ keçilerini avlıyorlar. Biz de gördüklerimizi ihbar ediyoruz. Bütün bu güzelliklerin korunarak kayıt altına alınması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dağ keçilerini izlemeye gelen vatandaşlar

Keçilerin görüntüsü

Doğasever Emin Noyan konuşması

Genel detaylar

HABER- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Yardım istemek için değil, bağış için ekipleri aradı

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşı nedeniyle evden çıkması yasak olan Nami Aydoğdu (68), 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Vefa Sosyal Destek Grubu da  Aydoğdu'nun evine giderek, bağışladığı 500 lirayı teslim aldı.

İlçede yaşayan Nami Aydoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Destek Grubu, Aydoğdu'nun evine gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşından dolayı evden çıkması yasak olan Aydoğdu, bağışladığı 500 lirayı Vefa Destek Grubu'na teslim etti.

Kampanyaya destek olmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyleyen Aydoğdu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah herkesi korusun. İnşallah bugünleri de atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin eve gitmesi

-Bağışladığı parayı teslim almaları

-Aydoğdu'nun konuşması

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Marmaris'te yunus sürprizi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Halk Plajı'nda görülen ve kıyıya 50 metre mesafeye kadar yaklaşan yunus, sahildekilerin ilgisini çekti. Selda Kırdemir, sevimli yunusun çektiği videolarını sosysal medya hesaplarında, "Demek ki hala insanoğlunu seviyorlar, umut var demek ki" yorumuyla paylaştı.

Marmaris Körfezi'ndeki mavi bayraklı Belediye Halk Plajı'nda, bir yunus kıyıya 50 metre mesafeye kadar geldi. Yunusu gören vatandaşlar plaja gelerek cep telefonuyla video çekmeye çalıştı. Yaklaşık üç dakika kaldığı kıyıdan uzaklaşan yunus, gözden kayboldu. Yunusun kısa süre de olsa suya dalıp, çıkarak yaptığı oyunları ilgiyle izledi.

Marmaris'te aylık çıkan bir aktüel ve sanat dergisinin sahibi Selda Kırdemir (35), "İlçemizde belli aralıklarla ve özelikle yazın yunuslar ile caretta caretta kaplumbağaları körfezimize geliyor. Kıyıya çok yakın gezen yunusu gördüm ve videosunu çektim. Anlıktı ama çok güzeldi. Körfezde denk geldiğinde mutlaka fotoğraf veya videolarını çekiyorum. Sosyal medya hesaplarımdan demek ki 'İnsanoğlunu hala seviyorlar, umut var' yorumuyla paylaştımö dedi. Yunuslar, geçen hafta da körfeze girmiş ve kıyıya yakın dalıp çıkarken görenlerin ilgisini çekmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Selda Kırdemir ile röp.

-Yunusun, cep telefonuyla sahilden çekilmiş görüntüsü

Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Yüreğir Belediyesi'nden 3 bin 500 aileye gıda desteği

YÜREĞİR Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda yardımında bulundu. Dağıtımı gerçekleştiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bu süreçte evlerinde kalarak hem kendi sağlıklarını hem toplum sağlığını düşünen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve bu sebeple sıkıntıya düşen ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500 paket gıda yardımıyla destek sağladı. Başkan Fatih Mehmet Kocaispir de çalışmalara katılarak yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Küresel bir sorun olan koronavirüs salgınıyla mücadelede belediye olarak ilk günden itibaren kapsamlı ve yoğun bir çalışma başlattığını belirten Başkan Kocaispir, "Bu zor süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 ailemize hazırladığımız yardım kolilerimizin dağıtımını gerçekleştirdik. İİçerisinde bulunduğumuz hassas dönemde evlerinde kalarak hem kendi sağlıklarını, hem toplum sağlığını düşünen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sıcak yemek uygulamalarının da devam ettiğini vurgulayan Kocaispir, şöyle devam etti: "İlk günden itibaren oluşturduğumuz kriz masamızla önlemlerimizi aldık, ilçemiz genelinde detaylı bir dezenfeksiyon çalışması başlattık. Yüreğirli hemşehrilerimizin sağlığı için elimizden ne geliyorsa tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz."

Yapılan yardım uygulamasından duyduklarımı memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gıda malzemelerinin kolilenmesi

Kolilerin araca yüklenmesi

Koli dağıtımı

Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in konuşması

Başkan Kocaispir'in koli dağıtımı yapması

Vatandaşlarla konuşması

SÜRE: 04'31" BOYUT: 501 MB

Haber-Kamera: ADANA,

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Kredi Yurtlar Kurumu, Suudi Arabistan, Koronavirüs, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:34 Kaynak: DHA

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