DHKP-C'ye Finans Sağlayan 4 Şüpheli Gözaltında

20.01.2026 09:28
İstanbul'da DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, yurtdışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla nakit olarak dolaşıma soktuğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

5 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çalışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda tespit edilen Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerindeki adreslerde arama yapıldı. Soruşturma çerçevesinde, yurtdışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla nakit olarak dolaşıma soktuğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan arama yapılan adreslerde delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el konuldu.

Kaynak: İHA

