DHMİ Eski Başkanı Acar, Rüşvet Suçlamalarını Reddetti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' suçlaması ile yargılandığı davada, "Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir. Ben aklımla, zekamla çalıştım" dedi.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, sanık Acar'ın eski eşi tutuksuz sanık Çağla Acar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tutuksuz sanık Çağla Acar'a söz verdi. Bu celse savunma yapmayacağını bildiren Acar, mahkemeden süre talep etti. Tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar ise, süre talebinin olmadığını, savunma yapmak istediğini ifade etti.

"Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir"

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski DHMİ Daire Başkanı Acar, "Bu dava ne DHMİ ne Ulaştırma Bakanlığı davasıdır. Bu, birkaç bürokratın kişisel husumet soruşturmasıdır. Müfettişlik aşamasında savunma vermediğim yazılmıştır, bu yalandır. DHMİ'deki yönetim değişikliği sonrası emekliliğim istendi. Emeklilik sonrası verdiğim mal beyanında fırtına kopartılmıştır. Son 5-10 yıldır ben mal beyanında bulundum. Tüm mal varlığımı sundum. Emekli olunca bu soruşturma açıldı. Benim çalışma hayatımda en ufak cezam yoktur. Bu dava emsal bir karar olacaktır. Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir. Ben aklımla, zekamla çalıştım" diye konuştu.

Söz alan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Acar'ın tutukluluk halinin devamını, Çağla Acar hakkında bulunan mevcut adli kontrol tedbirinin devamını talep etti. Beyanların ardından mahkeme tutuklu sanık Acar'ın kaçma şüphesi bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanık Çağla Acar'ın ise mevcut adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 9 Mart'a ertelendi. - ANKARA