DHMİ, Gaziantep'e 2020 yılının ilk müjdesini verdi - Son Dakika
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DHMİ, Gaziantep'e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

6 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Gaziantep Havalimanı'ndaki mevcut Aletli İniş Sistemi'ni (ILS) CAT II'ye yükseltecek.

DHMİ, Gaziantep'e 2020 yılının ilk müjdesini verdi, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Gaziantep Havalimanı'ndaki mevcut Aletli İniş Sistemi'ni (ILS) CAT II'ye yükseltecek. Böylece uçakların görüşün düşük olduğu meteorolojik şartlarda havalimanına daha emniyetle yaklaşması sağlanacak.


DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Gaziantep'e 2020 yılının ilk müjdesini verdi. Gaziantep Havalimanı'ndaki ILS, CAT II'ye çıkarılacak. Yeni sistem, uçakların görüşün düştüğü meteorolojik durumlarda havalimanına emniyetle yaklaşmasına imkan sunacak. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleri sonucunda Gaziantep Havalimanı'na kurulacak yeni ILS sayesinde uçaklar daha rahat ve daha güvenle alçalabilecek.


Yeni sistem uçuş kontrol testi sonucunda kurulacak


DHMİ'nin hazırladığı raporda, Gaziantep Havalimanı yaklaşma kategorisinin CAT II'ye yükseltilecek. Havalimanında yapılan teknik inceleme neticesinde hizmet veren mevcut ILS'nin CAT II standartlarına haiz olduğu onaylandı. ILS cihazının CAT II ayarlarının yapılarak gerçekleştirilecek uçuş kontrol testi sonucunda CAT II usulüne geçilecek. Ancak son dönemlerde bölgede sınır dışından kaynaklandığı sanılan GPS sinyallerinde yaşanan kayıp veya istikrarsızlık yeterli ve düzenli uçuş kontrol testi yapılmasını zorlaştırdı. GPS sinyallerindeki düzelmenin imkan verdiği ilk fırsatta yapılacak uçuş kontrol testi sonucunda yansıma sahası genişletilecek. Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünce bu hafta sonuna kadar tamamlanması planlanan arazi uygunlaştırma çalışmalarının ardından uçuş kontrol testi yapılarak olumlu sonuç alınması akabinde CAT II ilan edilecek. CAT II usulü uygulayacak hava araçlarının piste nazaran 100 fit alçalabilmeleri mümkün olabilecek.


Şahin'den Keskin'e teşekkür


Gelişmeleri yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir olarak 2020 yılının ilk müjdesini Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden aldıklarını belirterek, zaman zaman kış şartlarında sisli havalarda yolcu uçaklarının Gaziantep Havalimanı'na inmesinin güçlüklerini yaşadıklarını hatırlattı.


Gaziantep Havalimanı yaklaşma kategorisinin CAT II'ye yükseltilmesi amacıyla girişimlerde bulunduklarını bildiren Şahin, teknik çalışmaların ardından Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) CAT II seviyesine çıkarılacağını söyledi.


Şahin, girişimler karşısında duyarlı davranan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e sanayisiyle, ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürüyle ve turizmiyle yükselen Gaziantep adına teşekkür etti. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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