Diagne Patates Tarlasında Sakatlandı! İhmal...

Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin sakatlandığı Senegal-Mali maçında, stadın zemininin facia olduğu ortaya çıktı.

Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin sakatlandığı Senegal-Mali maçında, stadın zemininin facia olduğu ortaya çıktı. Diagne 58. dakikada gelen topa kafa vurmak isterken dengesini kaybederek düşmüş ve ardından omzunda çıkık meydana gelmişti.



Dakar'daki Leopold Sedar Senghor Stadyumu'nun zemini, bu maç sonrası tartışma konusu oldu. Oldukça kötü bir durumda olduğu belirtilen yeşil saha ile ilgili büyük şikayetler dile getirildi. Saha zeminini yakından gösteren fotoğraflar, patates tarlası diye tabir edilen klişeleşmiş deyimi akıllara getirdi. Böyle bir ortamda sakatlık yaşanmasının sürpriz olmadığı yorumları yapıldı.



Senegal teknik direktörü Aliou Cisse konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Saha zemini gerçekten iyi değildi. Zemin kötüydü ama iki takım için de aynıydı. Oyuncularımı da böyle bir sahada futbollarını oynayarak galip geldikleri için tebrik ediyorum" dedi.

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