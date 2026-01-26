Diarra için Paris'te Adalet Yürüyüşü - Son Dakika
Diarra için Paris'te Adalet Yürüyüşü

26.01.2026 22:16
Fransa'da polis şiddeti sonucu ölen Diarra için binlerce kişi adalet talep etmek üzere yürüdü.

Fransa'da gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kalan ve karakoldayken hayatını kaybeden Diarra için yürüyüş düzenlendi.

Ülkede, polis şiddeti karşıtı birçok topluluğunun çağrısıyla yaklaşık 1000 kişi, Paris'te bir araya geldi.

Fransa'da 14 Ocak'ta şiddetli şekilde gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 35 yaşındaki Diarra için yürüyen eylemciler, Diarra'nın ölüm nedeniyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını ve adaletin sağlanmasını talep etti.

Polis gözetiminde sessizlik içinde gerçekleşen yürüyüşe Diarra'nın ailesi de katıldı.

Göstericiler, "El Hacen Diarra için adalet" ve "adalet olmazsa, barış da olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Olay

Diarra, 14 Ocak gecesi gözaltına alınarak Paris'in 20. bölgesindeki karakola götürülmüştü. 35 yaşındaki gencin daha sonra polis karakolunda hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ailesi, Diarra'nın yaşadığı göçmen işçi yurdunun önünde gözaltına aldığı sırada polis şiddetine maruz kaldığını savunuyor.

Paris'in 20. bölgesinde Diarra'nın polislerce gözaltına alındığı anlar sosyal medyaya yansımıştı.

Çevre sakinlerince çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, 2 polis yerdeki bir kişiyi yumrukluyor.

Diarra'nın ailesinin söz konusu görüntülerle ilgili talep ettiği incelemede, Diarra'nın "Beni boğuyorsunuz" dediği ortaya çıkmıştı.

Paris Savcılığı, ilgili polislerin yaka kameralarının bataryası bittiği için o sırada çalışır durumda olmadığını belirttiğini aktarmıştı.

Olayla ilgili "kamu otoritesini temsil eden kişi tarafından kasten uygulanan şiddet sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ilgili polislerin geçici olarak görevden alınmasına karşı çıkmıştı.

Diarra'nın ailesi, söz konusu polislerin gözaltına alınmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

