Dibeybe'den İtalya'ya Göç Desteği Çağrısı
Dibeybe'den İtalya'ya Göç Desteği Çağrısı

Dibeybe\'den İtalya\'ya Göç Desteği Çağrısı
18.01.2026 22:21
Libya Başbakanı Dibeybe, İtalya'dan düzensiz göçle mücadelede doğrudan destek talep etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği ve İtalya'ya düzensiz göçle mücadelede ülkesine doğrudan destek sağlaması çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile Misrata'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Akdeniz bölgesinin en önemli ortak sorunlarından biri olan düzensiz göç konusu ile ekonomi ve hizmet sektörlerinde iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yollarının ele alındığı ??kaydedildi.

Başbakan Dibeybe'nin görüşmede Libya'nın düzensiz göç konusunda güvenlik ve insani düzeyde önemli bir yük taşıdığını ifade ettiği ve İtalya ile AB'nin Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne düzensiz göç sorunuyla mücadelede "doğrudan ve açık destek sağlaması" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Dibeybe'nin Libya'nın yasa dışı göç için bir sığınak veya göçmenler için bir varış noktası olmayı reddettiğini ve krizin çözümünün göçmenlerin ülkelerine geri dönüş planının desteklenmesinden geçtiğini vurguladığı ifade edildi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

