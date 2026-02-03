Dicle\'de 2025 Trafik Denetimleri

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede geçtiğimiz yıl 32 bin 399 aracın kontrol edildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 2025 yılında Dicle'de 1 ölümlü trafik kazısının meydana geldiği, 2024 yılında 40, 2025 yılında ise 39 yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı kaydedildi. 2025 yılında 960 trafik uygulamasının yapıldığı, 32 bin 399 araç ve sürücü kontrol edildiği belirtildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 2025 yılında 185 araç trafikten men edildi. 2025 yılında trafik kurallarını ihlal eden bin 529 araç ve sürücüye ceza yazıldı. - DİYARBAKIR