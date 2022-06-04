AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu Negiz'in de cesedi bulundu.

Kaynak: AA

Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

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