Didim\'de 33 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim'de 2 yıldır aranan 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Didim ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada; 9 ayrı suçtan yaklaşık 2 yıldır aranan ve hakkında 33 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. (40) yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
