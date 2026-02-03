Didim'de Çifte Cinayet: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Didim'de Çifte Cinayet: 1 Kişi Tutuklandı

Didim\'de Çifte Cinayet: 1 Kişi Tutuklandı
03.02.2026 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de Gül Seher Göksan ve Turan Emre Arıkan öldürüldü, 2 kardeşten biri tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan'ın (23) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten İhsan Odabaşı (70) tutuklanırken; H.O. (74) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Şubat sabahı Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta 1'i kadın 2 kişiyi hareketsiz şekilde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan'a, diğerinin Turan Emre Arıkan'a ait olduğunu tespit etti. Göksan'ın vücudunda 5, Arıkan'ın vücudunda ise 4 kurşun izine rastlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

OTOMOBİLDE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ SAPTANDI

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gül Seher Göksan ile kuaför Turan Emre Arıkan'ın cesetlerinin bulunduğu noktaya birkaç kilometre mesafede terk edilmiş bir otomobil buldu. Otomobilde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu, kan izine rastlandı. Göksan ile Arıkan'ın otomobilde vurulduğu ardından cesetlerin yol kenarına atıldığı saptandı.

2 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi belirledi. Polis ekipleri tarafından Hisar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.O. ile kardeşi İhsan Odabaşı olayda kullanıldığı tahmin edilen silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde Göksan ve Arıkan ile alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, olayın da bu sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kardeşler, adliyeye sevk edildi. 8 saat süren sorgunun ardından İhsan Odabaşı tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABİSİNİ SUÇLADI

İhsan Odabaşı verdiği ifadesinde, "Ağabeyim ve 2 kişiyle aynı araçtaydık. Göksan ve ağabeyim tartıştı. Tartışma büyüyünce Göksan silahını çıkardı. Çıkan arbedede silah ateş aldı. Turan Emre Arıkan da olayı görüp ağabeyimin üzerine geldi. Ağabeyim de kendisini korumak için Arıkan'a ateş etti" dedi.

'GÖKSAN'IN EVİNE KARDEŞİM GİTTİ'

H.O ise ifadesinde, "Daha önce Göksan'la tanışıyorduk. Benden borç para istemişti. Bu durum daha önce de yaşandığı için kardeşim karşı çıktı. Olay günü kardeşim parayı kendisinin götüreceğini söyleyerek Göksan'ın evine gitti. Kardeşim bir süre sonra geri döndü ve parayı verdiğini söyledi." dedi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olay saatinde İhsan Odabaşı'nın Göksan ve Arıkan'ı aracına aldığı ve bir süre sonra hareketsiz şekilde sokağa bıraktığını tespit etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Çifte Cinayet: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:29
Macron’dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 01:44:38. #7.11#
SON DAKİKA: Didim'de Çifte Cinayet: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.