Didim'de deniz altında binlerce yıllık kalıntı heyecanı - Son Dakika

Didim'de deniz altında binlerce yıllık kalıntı heyecanı

07.10.2020 19:22
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Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Tavşan Adası etrafındaki tarihi liman kalıntıları ilçede heyecan oluşturdu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Tavşan Adası etrafındaki tarihi liman kalıntıları ilçede heyecan oluşturdu. Minos dönemine ait 5 bin yıllık olduğu ileri sürülen kalıntılarla ilgili değerlendirme yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, "Burası bir deprem göçüğü ve muhtemelen Helenizm öncesinde meydana gelen bir deprem sonrasında su altında kalmış bir liman yapısı" dedi.

Didim Orman Kampı açıklarında bulunan ve kıyıya yaklaşık 1 kilometrelik mesafesi bulunan Tavşan Adası'nın etrafını çevreleyen liman kalıntıları heyecana neden oldu. Didim Kültür Mirası Koruma Derneği Başkanı ve aynı zamanda Didim Turizm Derneği Başkanlığını sürdüren Mustafa Şentürk'ün kalıntıları tespit etmesi ve ilgili mercilere konuyu iletmesinin ardından harekete geçildi. Tekneyle adaya yapılan inceleme gezisine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Milet Müze Müdürü Baran Aydın ile basın mensupları katıldı. Adanın etrafından inceleme yapılırken adayı saran liman kalıntıları Kaymakam Avşar ve İl Müdürü Tuncer tarafından yerinde görüldü. Şentürk daha sonra denize girerek, ada etrafındaki liman kalıntılarının boyu ve ölçüleriyle ilgili bilgiler aktardı.

"KALINTI 5 BİN YILLIK VE MİNOS MEDENİYETİNE AİT"

Adanın etrafında bulunan kalıntılarla ilgili konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, yeni bir kalıntıyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Tuncer, "Didim Tavşan Adası'ndayız. Keşfi çalışmalarında açıkçası Helenizm oryantasyon tarihini yeniden ele almamız gerektiğini düşündüğümüz bir resimle karşı karşıyayız. Burası M.Ö. 5 bin yılına dayanan kalıntıları bize resmetti. Bu kalıntılar kısmen su altında ve su üstünde olmak üzere, burada bir liman olduğunu bize anlattı. Liman Minos kültürü, Minos medeniyetine ait bir yapı. Dolayısıyla bölge tarihinde Minos kültürünün Didim üzerinde güçlü etkisini bize açıklıyor. Bu anlamda çalışmaları ve literatürün bize verdiği bilgiyi de göz önüne alarak çalışmaları yeniden başlatmak ve bölgede su altı kültürel turizmini canlandıracak bir rezonans etkisiyle bu bölgede yeniden çalışmalara başlamamız gerektiğine karar verdik. Çok kısa sürede burada hem su altında hem de su üstünde yüzey araştırmaları çalışmalarını başlatıyoruz" dedi.

"GÖÇÜKLE SU ALTINDA KALMIŞ LİMAN YAPISI"

Tuncer, bölgedeki kalıntıların özelliklerine de değinerek, "Tavşan Adası'nın 7-8 kilometre açığına kadar liman kalıntılarını tespit ettik. 2,5 metre ile 5 metreye kadar bir alana dağılmış durumda kalıntılar, burası bir deprem göçüğü ve muhtemelen Helenizm öncesinde meydana gelen bir deprem sonrasında su altında kalmış bir liman yapısı. Dolayısıyla bu bölge üzerinde söylüyorum, Minos Uygarlığı'nı biraz göz ardı etmişiz. Dolayısıyla bu buluntuların literatüre bu açıdan yeniden kazandırılması bölgede Helenizm oryantasyon kültürünü yeniden ele almamız gerektiğini bize anlatıyor" dedi.

Didim Kültür Mirası Koruma Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ise, eşiyle tekne gezisi sonrasında ada etrafından denize girmesi sonucu kalıntılara rastladığını ifade etti. Şentürk, "10 gün önce buraya geldim ve burada denize girdim. Burada işlenmiş taşları gördüm. Araştırmalar sonrası Milet Müzesi'ne haber verdim. Bu bölgeyi Panormos Limanı olarak zikrediyorduk ama bu liman buranın tam karşısında, buranın farklı bir boyutu var. Didim'in gerçek Panormos Limanı burası, bu kelime güvenli liman anlamına geliyor. Başka yerlerde de bu isimler var. Buradaki taşlar 3-4 metre uzunluğunda, 50 cm genişliğinde, tamamen yapma bir liman. Bunu Didim'e ve turizme kazandırmamız lazım. Didim'de yeni bir süreç başlamıştır" dedi.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Didim'de deniz altında binlerce yıllık kalıntı heyecanı
Didim'de deniz altında binlerce yıllık kalıntı heyecanı
Didim'de deniz altında binlerce yıllık kalıntı heyecanı
Didim'de deniz altında binlerce yıllık kalıntı heyecanı

Deprem, Aydın, Liman, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim'de deniz altında binlerce yıllık kalıntı heyecanı - Son Dakika

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