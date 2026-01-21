Didim\'de Mutfak Akademisi Açıldı

Turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirilmesi için mutfak oluşturulması amacıyla hazırlanan Didim Mutfak Akademisi Projesi, Didim Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Kurulan atölye-akademi tamamlandı. Projenin maliyetinin 12 milyon 500 bin TL olduğu açıklanırken, projenin istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oktay Doğanlı, Halk Eğitim Merkezi idarecileri ve öğretmenleri tamamlanan eğitim mutfağında düzenlenen basın toplantısında proje ve mutfağın teknik detayları hakkında bilgi verdi. Halk Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni ve Projenin Eğitim Koordinatörü Düriye Gönen Kaya Didim Mutfak Akademisi'nin Didim turizmine yön verecek olan bir proje olduğunu belirterek "Projemiz çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle hayata geçti. İçeride bulunan modern ekipmanları kursiyerlerimiz ilk defa burada görecekler. Daha sonrasında beş yıldızlı otellerde çalışacaklar. Amacımız öncelikli olarak Didim turizmindeki nitelikli eleman problemine çözüm bulmak. İkinci amacımız ise genç işsizlerin ve kadınların istihdamını sağlamak. Proje süresince genç işsizler ve kadınlar ön planda olacak ve sonrasında gastronomi ile ilgili başka eğitimler de verilebilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ön mülakat yapacağız"

Didim Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oktay Doğanlı projede temel amacın sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, istihdam edilmeyen, herhangi bir geliri olmayan kişileri meslek sahibi yapmak olduğunu söyledi. Başvuran kişinin e-devlet üzerinden sigortasının olup olmadığına baktıklarını, ön mülakattan geçirerek öncelikle gençlerden başlayarak kursiyer kabul ettiklerini ifade eden Doğanlı, daha sonra eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin beceri belgelerini verdiklerini bu şekilde otellerde istihdam edileceklerini anlattı. İstihdam taahhüdünde bulunan otellerle çalışacaklarını ifade eden Doğanlı kursiyerlerin çalışma hayatına devam ederken Mesleki Eğitim Merkezi'nde kalfalık ve ardından ustalık sınavlarına girebileceklerini kaydetti.

Proje kapsamında verilecek olan aşçılık ve pastacılık kurs sertifika programları ile çeşitli nedenlerle örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar ile bir mesleğe sahip olmayan genç işsiz ve kadınların yetiştirilmesi ve turizm sektörüne kazandırılması hedeflenirken, eğitim başvuruları için detaylı bilgi almak isteyenlerin Didim Halk Eğitim Merkezi'nden bilgi alabilecekleri belirtildi. - AYDIN