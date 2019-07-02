Son Dakika Haberleri: Didim'de protokol ve basın bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de protokol ve basın bir araya geldi

19 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, protokolü ile basın mensuplarının her ay düzenlediği aylık kahvaltı etkinliği yeniden başladı.

Didim'de protokol ve basın bir araya geldi, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, protokolü ile basın mensuplarının her ay düzenlediği aylık kahvaltı etkinliği yeniden başladı.

Didim'de geçtiğimiz yıllarda İlçe protokolü ile gazetecilerinin dönüşümlü olarak düzenlediği aylık kahvaltı etkinliği yeniden başladı. Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği ilk etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutan vekili Ali Uçar, Didim Çalışan Gazeteciler cemiyeti başkanı Bahri Yaba ile cemiyet üyesi basın mensupları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin eski başkanı Bülent Eser, geçen hafta işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığını belirterek, cemiyetin yeni başkanının Bahri Yaba olduğunu duyurdu. Eser Didim'de daha önceki yıllarda düzenlenen etkinliğin yeniden başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, katılım sağlayan ilçe protokolüne de teşekkür etti.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de bu etkinliğin yeniden başlamasının talebi sonrasında yaz döneminde her ay basınla bir araya geleceklerini belirterek, etkinliğin gerçekleşmesinden emeği geçenlere teşekkür etti.Kahvaltı sonrasında ilçe gündemine ilişkin konularda fikir alış verişinde bulunuldu.

Samimi ortama gerçekleşen kahvaltı sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
gazeteciler cemiyeti, protokol, aydın, didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı Aydın'da akrep alarmı! Küçük kız yoğun bakıma alındı Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 15:54:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de protokol ve basın bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]