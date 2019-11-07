Son Dakika Haberleri: Didim'de Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri semineri
Son Dakika Güncel Didim'de Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri semineri

Didim'de Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri semineri

8 saat önce

Didim Meslek Yüksekokulu ve ADÜSEM işbirliği ile organize edilen YÖKDİL / YDS Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri Semineri Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Didim'de Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri semineri, System.String[]

Didim Meslek Yüksekokulu ve ADÜSEM işbirliği ile organize edilen YÖKDİL/ YDS Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri Semineri Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.


Seminer; akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Öğretim Görevlisi Muhammet Nimet Çavuş tarafından verilen seminerde, yaklaşık 200 katılımcı bulundu. Çavuş, ADÜSEM organizasyonuyla bahar döneminde de benzer bir seminer yapabileceğini dile getirdi. - AYDIN

YÖKDİL, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:00:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]