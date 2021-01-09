Didim Muhtarlar Derneği Başkan Atabay ile bir araya geldi - Son Dakika

Didim Muhtarlar Derneği Başkan Atabay ile bir araya geldi

Didim Muhtarlar Derneği Başkanı Filiz Atabay Soydemir ve yönetimi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile bir araya geldi.

Didim Muhtarlar Derneği Başkanı Filiz Atabay Soydemir ve yönetimi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Arzu Kurt, Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, Didim Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, 40 yıla yakın zamandır Hisar Mahallesi muhtarlığı görevini sürdüren derneğin Onursal Başkanı Bahri Aşık hazır bulundu. Didim'deki muhtarları dernek çatısı altında toplamak amacıyla, Didim Muhtarlar Derneğini kurduklarını belirten Dernek Başkanı Filiz Atabay Soydemir, Didim Belediyesi ile ortaklaşa güzel çalışmalar içerinde olacaklarını belirtti. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, nazik ziyaretlerinden dolayı Didim Muhtarlar Derneği'ne teşekkür etti. - AYDIN

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