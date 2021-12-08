Türkiye'nin ve Kars'ın en geniş aşiretlerinden biri olarak bilinen ve hatta geçtiğimiz aylarda ABD'nin Los Angeles kentinde yaptıkları düğün de büyük ilgi gören Digor aşireti, yine adından söz ettirdi. Aşirete ait başka bir düğünden paylaşılan görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.
Oldukça lüks bir mekanda gerçekleştirilen düğünde, konukların doyasıya eğlenmesinin ardından geçilen takı töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Konukların 10 bin TL, 10 bin TL şeklinde takı takması izleyenlerde şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca dolar ve euro olarak takı takan vatandaşların da olduğu belirtildi.
Takı töreninde paraları saymak için masaya oturan kişilerin, konukların büyük ilgisi nedeniyle paraları saymakta zorlandığı görüldü. Bu sırada takılan paraların masa üzerinde yığın oluşturduğu izlendi.
Son Dakika › Yaşam › Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL! - Son Dakika