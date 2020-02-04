Digor Belediyesi yol ve kaldırımların karını temizliyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Digor Belediyesi yol ve kaldırımların karını temizliyor - Son Dakika

Digor Belediyesi yol ve kaldırımların karını temizliyor

6 saat önce

Digor'da kar yağışının ardından belediye kaldırım ve caddelerin karını temizlemeye başladı.

Digor Belediyesi yol ve kaldırımların karını temizliyor, System.String[]

Digor'da kar yağışının ardından belediye kaldırım ve caddelerin karını temizlemeye başladı.


Belediye Başkanı Nebi Kerenciler'in talimatıyla harekete geçen Belediye Temizlik İşleri ekipleri, önce kaldırımların karını temizleyerek caddeye döktü. Ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan karlar, ilçe dışına taşındı.


Belediye'nin karla mücadele çalışması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Başkan Kerenciler, kaldırım ve caddelerin kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti. - KARS

Nebi Kerenciler, Digor, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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