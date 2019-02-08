Son Dakika Haberleri: Dijital Çağın Madeni; Kişisel Verileri Koruma

Dijital Çağın Madeni; Kişisel Verileri Koruma

13 dakika önce

Avukat Baran Usanmaz konuyla ilgili olarak ; ''2016 'yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun tanıtılması ve farkındalığının oluşturulması için düzenli olarak tesis edilen anlatımlar ve bilinçlendirmeler ile, hem toplum hem de şirketler bu konuda bilgilendiriliyor'' dedi.

Dijital Çağın Madeni; Kişisel Verileri Koruma, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle, çoğu sektörde ciddi bir hazırlıksız yakalanma hali oluşurken, bu bilgilerin depolanması veya işlenmesi adına doğru somut adım atabilen şirket sayısı oldukça az. Çoğu şirket hala düzenlemeye uygun biçimde hareket edemiyor veya göz ardı ediyor.

Günlük hayatımızda birçok finansal veya diğer başkaca işlemleri gerçekleştirirken, bilinçsiz olarak kimlik bilgileri, kredi kartı numaraları veya adres bilgileri gibi kişisel verilerimizi kullanıyoruz. Kayıt altına alınan ve depolanan bu bilgiler, veri vasfını korumaya devam ediyor. Kişisel verilerin anayasal güvence altına alınmasıyla birlikte, kişilerin açık rızaları olmadan hiçbir bilgisi işlenemiyor.

Kanunun, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, Anayasamız ile de güvence altında olan kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve diğer tarafta şirketler açısından güvenilir ticari ilişkileri tesis etmek gibi önemli amaçlara hizmet ettiğini vurgulayan Baran Usanmaz, şunları söyledi: "Bu çerçevede kis¸isel verilerle ilgili haksız veya hukuka aykırı is¸lem uygulayan gerçek ya da tüzel kişilerin, kis¸isel verileri kullanma yönetimlerine çeşitli disiplin ve kurallar getiriliyor. Bu kurallar getirilirken, kişisel veri niteliği taşıyan işlemlerinin uygulanmasının engellenmesi değil, vatandaşların kişisel verilerinin ve şirketlerin ticari sırlarının korunmasındaki yüksek menfaat göz önünde tutularak , verilerin işlenmesine duyulan gereksinimler arasında denge kurulmaya çalışılıyor. Gerçekleştirilmesi gereken şey, ortak bir noktada buluşabilmek adına söz konusu bilgilerin sadece belli bir amaca hizmet edeceği, istismara sebebiyet verilmeyeceği ve bu güvene sahip olmalarının sağlanacağı, vatandaşın ve hatta şirketlerin rızasına dayanan, kanuna uyumlu sistemlerin oluşturulmasıdır '' dedi.

Kişilik haklarına bağlı bu bilgilerin mahremiyetinin sağlanabilmesi için yürürlüğe konulan bu kanun hakkında, bireylerin ve şirketlerin istenilen düzeyde bilgi sahibi olabilmeleri için çalışmalar sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:17 Kaynak: Bültenler

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