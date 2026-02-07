"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin imza sayısı 300 bini geçti - Son Dakika
"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin imza sayısı 300 bini geçti

07.02.2026 10:55
Sivil bir inisiyatifle hazırlanan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde kamuoyuna sunulan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni 309 bin 754 kişi imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınmasını amaçlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin ilke ve hükümlerinin toplumun tüm kesimlerince bilinmesi ve çocukları ilgilendiren her konuda çocuk katılımının güçlendirilmesi için farkındalık çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu anlayışla sivil bir inisiyatifle hazırlanan ve Bakan Göktaş'ın öncülüğünde kamuoyuna sunulan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve tüm dünyaya yaptığı destek çağrısıyla dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik güçlü bir farkındalık zemini oluşturduğu kaydedildi.

Tüm illerde bilgilendirme ve farkındalık artırıcı faaliyetler başlatıldı

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internet, sosyal medya ile yapay zeka tabanlı sistemlerin çocukların yaşamına doğrudan etki ettiği bir çağda, koruma politikalarının güncellenmesi ve sınır aşan risklere karşı ortak hareket edilmesi vizyonuyla çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda 81 ilde il müdürlükleri aracılığıyla bilgilendirme ve farkındalık artırıcı faaliyetler başlatıldı.

Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında çocuk haklarına ilişkin toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik bilincin artırılması ve "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin toplumun tüm kesimlerince öğrenilerek benimsenmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve ilgili paydaşlarla işbirliği içinde afiş ve broşür çalışmaları, sosyal medya paylaşımları, panel ve seminerler düzenleniyor.

Ayrıca meydanlar, ulaşım ve alışveriş merkezleri, festival alanları ile benzeri kamusal alanlarda kurulan stantlar aracılığıyla dijital dünyada çocuk haklarına ilişkin toplumsal duyarlılığın artırılması ve çocukların korunmasına yönelik bilincin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerince 19 Aralık 2025'te başlatılan kampanya kapsamında 81 ilde etkinlikler düzenlendi. Yürütülen farkındalık çalışmaları sonucunda "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni 309 bin 754 kişi imzaladı.

Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı hayata geçirildi

Bakanlık tarafından hazırlanan ve 2026-2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eylem planıyla, çocukların çevrim içi ortamlarda güvenli şekilde var olmalarının sağlanması ve dijital mecralarda karşılaşabilecekleri risklere karşı korunmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda çocukların yüksek yararını esas alan politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

