Dijital Habercilik Eğitimi Tamamlandı

AA Akademi koordinasyonunda gazeteci ve yeni medya çalışanlarına verilen Dijital Habercilik Eğitimi, "Veri Görselleştirme Dersi"yle sona erdi.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde verilen eğitimin "Veri Görselleştirme Dersi" oturumuna başgrafiker-yayıncı Kemal Delikmen katıldı.

Delikmen, "Grafik Tasarımın Temel İlkeleri", "Veri Görselleştirmede Kullanılan Uygulama ve Araçlar" ile "Chart ve Tablo Stilleri" konularında bilgiler verdi.

Görsel iletişim teorilerinde renklerin, uyumun ve kombinasyonun önemine değinen Delikmen, grafiklerde hiyerarşi ve kompozisyon teorilerini anlattı.

Delikmen, simetri, asimetrik, radyal ve mozaik dengelerin görsellerdeki okumalarda ve algıda seçicilikte kolaylık sağladığını belirterek, renk, boyut, tipografi, biçim, yön, doku ve alan kontrastlarına da örnekler verdi.

Tasarımlarda görsel unsurların haberleri desteklediğini ifade eden Delikmen, illüstrasyon çizimlerinin gerçekçi ve detaylı olması gerektiğini söyledi.

Haberde görsel tasarımın önemini vurgulayan Delikmen, dünya basınında yer alan AA görsel tasarımlarına ilişkin örnekler de gösterdi.

Eğitim programı

Dijital Habercilik Eğitimi programı, medya profesyonellerine dijital haberciliğin temel ilkelerini kazandırmayı amaçladı.

Katılımcılar, eğitimlerde dijital okuryazarlık, haber değeri, dijital haberlerde stratejik planlama, platformlara özel içerik üretimi, dijital haber kurgusu, veri görselleştirme ve habercilikte yapay zeka kullanımı konularında kapsamlı bilgi edinebildi.