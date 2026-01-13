Dijital İtaat: Türkiye'de Sosyal Medya Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dijital İtaat: Türkiye'de Sosyal Medya Raporu

13.01.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İFÖD'ün raporuna göre, sosyal medya platformları Türkiye'de ifade özgürlüğünü tehdit ediyor.

(ANKARA) - İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) yayımladığı "Dijital İtaat Rejimi: Türkiye'de Sosyal Ağ Sağlayıcıları ve Şeffaflık Yanılsaması" başlıklı rapor, "küresel sosyal medya platformlarının Türkiye'de ifade özgürlüğünü korumaktan çok idari ve yargısal taleplere uyum sağladığını" ortaya koydu. Raporda, platformların uygulamaları "dijital itaat rejimi" olarak tanımlandı.

Ocak 2026 tarihli raporda, Facebook, X (eski adıyla Twitter), YouTube ve TikTok'un Türkiye'de yürürlükte olan 5651 sayılı Kanun kapsamında getirilen temsilci atama ve yaptırım mekanizmaları karşısında bağımsız hareket edemediği belirtildi. İFÖD'e göre bu durum, sosyal medya şirketlerini kullanıcı haklarını gözeten aktörler olmaktan çıkararak, devlet taleplerine hızla uyum sağlayan yapılar haline getirdi.

Raporda, şirketlerin düzenli olarak yayımladığı şeffaflık raporlarının kamuoyunu bilgilendirme işlevini yerine getirmediği savunuldu. Dernek, söz konusu raporların "şeffaflık yanılsaması" yarattığını belirterek, içerik kaldırma ve erişim engelleme kararlarına ilişkin ayrıntılı ve denetlenebilir verilerin paylaşılmadığını vurguladı.

İFÖD raporunda, "Platformların hukuka uyum söylemi, pratikte kullanıcı haklarının korunmasına değil, idari ve yargısal talepler karşısında sorgusuz bir uyum sürecine işaret etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

Platform bazlı incelemede dikkat çekici bulgular da paylaşıldı. Rapora göre "TikTok, Türkiye'den gelen içerik kaldırma taleplerine yüksek oranda yanıt vererek en fazla uyum gösteren platformlardan biri oldu. YouTube'un ise hukuki geçerliliğini yitirmiş bazı düzenlemelere dayanarak içerik kaldırma uygulamalarını sürdürdüğü" tespit edildi.

İFÖD, "Anayasa Mahkemesi'nin bazı düzenlemelere ilişkin iptal kararlarına rağmen, fiili uygulamaların devam ettiğine" dikkati çekti. Raporda, "sosyal medya platformlarının, bu süreçte hukuki belirsizliklere karşı kullanıcı lehine bir tutum geliştirmediği" ifade edildi.

Raporun sonuç bölümünde, "Türkiye'de internet yönetişiminin şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmadığı" vurgulanarak, "sosyal medya şirketleri ile kamu otoriteleri arasındaki ilişkinin kapalı kapılar ardında yürüyen bir uyum ve pazarlık sürecine dönüştüğü" kaydedildi.

Raporda, "sosyal medya platformlarına, içerik kaldırma ve erişim engelleme taleplerine ilişkin daha ayrıntılı veri paylaşımı yapılması ve kullanıcıların itiraz mekanizmalarının güçlendirilmesi" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital İtaat: Türkiye'de Sosyal Medya Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:50:30. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital İtaat: Türkiye'de Sosyal Medya Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.