Dijital medya Kırşehir'de buluşuyor: 110 gazeteci çalıştayda bir araya gelecek
Dijital medya Kırşehir’de buluşuyor: 110 gazeteci çalıştayda bir araya gelecek

01.06.2026 16:38
Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Kırşehir’de düzenlenecek Dijital Medya Çalıştayı, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 110 gazeteciyi bir araya getirecek. Dijital yayıncılık, sosyal medya haberciliği, yapay zekâ ve medya etiği gibi konuların ele alınacağı organizasyonun, sektörün geleceğine ışık tutması hedefleniyor.

Kırşehir, 7-11 Haziran tarihleri arasında Türkiye’nin en kapsamlı dijital medya organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. TİGAD tarafından düzenlenecek Dijital Medya Çalıştayı’nda yaklaşık 110 gazeteci, akademisyen ve sektör temsilcisi bir araya gelerek internet haberciliğinin geleceğini masaya yatıracak. Organizasyon aynı zamanda Kırşehir’in kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da katkı sağlayacak. Dört gün sürecek etkinlikte internet gazeteciliğinin mevcut durumu, dijital dönüşüm süreci ve geleceğe yönelik beklentiler kapsamlı şekilde ele alınacak. Çalıştayın hem sektörel gelişime katkı sağlaması hem de Kırşehir’in ulusal ölçekte tanıtımına destek vermesi amaçlanıyor.

DİJİTAL HABERCİLİĞİN GELECEĞİ KIRŞEHİR’DE MASAYA YATIRILACAK

Çalıştayın ana gündem maddeleri arasında dijital yayıncılık modelleri, sosyal medya haberciliği, yapay zekâ destekli haber üretimi, medya etiği ve yeni nesil iletişim teknolojileri yer alıyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde düzenlenecek oturumlarda akademisyenler, medya kuruluşlarının temsilcileri ve sektör profesyonelleri dijital medyanın geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacak. Özellikle medya kuruluşları arasındaki iş birlikleri, dijital dönüşüm stratejileri ve internet haberciliğinin karşı karşıya olduğu yeni fırsat ve riskler detaylı şekilde değerlendirilecek. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak görüş ve önerilerin sektör için önemli bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

KIRŞEHİR’İN KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİ DE TANITILACAK

Organizasyon yalnızca mesleki bir buluşma olmanın ötesinde, Kırşehir’in tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmayı da hedefliyor. Çalıştay kapsamında gazeteciler, kentin önemli noktalarını ziyaret ederek Ahilik kültürü, Neşet Ertaş’ın mirası, tarihi yapılar ve doğal güzellikler hakkında bilgi edinecek. Katılımcılar ayrıca bölgenin gastronomi zenginliklerini ve termal turizm potansiyelini yakından tanıma fırsatı bulacak. Program boyunca gerçekleştirilecek kültürel gezilerle Kırşehir’in sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

110 GAZETECİYİ BULUŞTURACAK ORGANİZASYONA GENİŞ DESTEK

Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destek verdiği organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkı sunması bekleniyor. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’in öncülüğünde yürütülen çalışmaların yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger’in de organizasyona destek verdiği belirtildi. TİGAD tarafından hayata geçirilen çalıştayın sonunda ortaya çıkacak değerlendirmelerin dijital gazetecilik alanında yeni iş birliklerine zemin hazırlaması ve sektörün gelişimine katkı sunması hedefleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek gazetecilerle Kırşehir, birkaç gün boyunca dijital medyanın nabzının attığı merkezlerden biri olacak.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Teknoloji, Medya, Son Dakika

