"Dijital okur-yazarlık ve sosyal uyum programı" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dijital okur-yazarlık ve sosyal uyum programı' konferansı - Son Dakika

"Dijital okur-yazarlık ve sosyal uyum programı" konferansı

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından Adıyaman GAP Gençlik ve Kültür Evi çalışanlarından Cem Gerçek ve gönüllülerinden Onurcan Gündoğdu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Dijital okuryazarlık ve sosyal uyum programı" konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından Adıyaman GAP Gençlik ve Kültür Evi çalışanlarından Cem Gerçek ve gönüllülerinden Onurcan Gündoğdu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Dijital okuryazarlık ve sosyal uyum programı" konulu konferans düzenlendi.


Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, il göç idaresi uzman eğitimcileri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.


Konferansın ilk bölümündeki konuşmasında sosyal medyanın faydaları, dijital okur-yazarlık, dijital hukuk, güvenli internet kullanımı ve sosyal uyum konularında bilgiler veren Gerçek, konferansın sosyal uyum kısmında ise ikincil koruma, geçici koruma, şartlı mülteci, sığınmacı, ayrımcılık ve çatışma yönetimi konularında bilgilendirme yaptı.


Konuşmasında, sosyal medya ve internetin amacına uygun kullanılması gerektiğine vurgu yapan Cem Gerçek ve Onurcan Gündoğdu, dinleyiciler tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.


Konferansın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu tarafından konuşmacılara katılım belgeleri takdim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Gündoğdu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak
Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak

Son Dakika Haberleri
00:00 Spor abdurrahim albayrak ne olduğunu anlamadık - Son Dakika
23:59 "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
23:59 Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
23:56 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:56 Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:05:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dijital okur-yazarlık ve sosyal uyum programı" konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]