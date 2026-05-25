Dijital ticaret platformları ve B2B ödeme sistemleri nelerdir?

İşletmeler arası ticarette üretici, bayi, tedarikçi ve iş ortakları arasındaki finansal akışların düzenli ilerlemesi, sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşır. Geleneksel yöntemlerde fatura takibi, ödeme planlaması, tahsilat yönetimi, limit kullanımı ve finansman süreçleri farklı kanallar üzerinden yürütülebilir. Dijital ticaret platformları bu süreçleri tek bir çatı altında toplayarak işletmelere daha görünür, hızlı ve kontrollü bir yönetim alanı sağlıyor.

Dijital ticaret platformu nasıl çalışır?

Dijital ticaret platformları, ticari ilişkilerdeki tüm tarafları ortak bir ekosistemde bir araya getirir. Üretici, bayi ve iş ortakları arasındaki finansal ve operasyonel akışlar bu platform üzerinden tanımlanır, izlenir ve yönetilir. Her tarafın kendi rolüne uygun yetki ve görünürlükle sisteme dâhil olması, süreçlerin şeffaflığını doğrudan artırır.

Akbank DijiOrtak, bu modelin somut bir örneği. Platform, ödeme ve tahsilat ilişkilerini anlık olarak görüntüleme, ilişki ağına özel kampanyalardan yararlanma ve finansman limitlerini hizmetler arasında esnek biçimde kullanma imkânı sunuyor.

B2B ödeme sistemleri nasıl çalışır?

B2B ödeme sistemlerinin işletmeler arasındaki ticari ödemeleri güvenli, hızlı ve izlenebilir biçimde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bireysel ödemelerden farklı olarak B2B süreçleri genellikle yüksek tutarları, vade yapılarını ve çok taraflı onay mekanizmalarını içerir. Bu nedenle ödeme güvencesi kritik bir ihtiyaç hâline gelir.

DijiOrtak kapsamında sunulan Ödemen Güvende hizmeti, işletmeler arası ödeme ve tahsilat süreçlerinde güvene dayalı bir yapı oluşturur. Alıcı taraf vadeli ödeme kolaylığından yararlanırken, satıcı taraf tahsilatını Akbank güvencesiyle yönetebilir. Ayrıca alacakların devredilebilmesi veya e-fatura ile eşleştirilerek iskonto edilebilmesi, işletmelere nakit akışı yönetiminde ek esneklik sağlar.

İşletmeler için dijital dönüşüm

Dijital dönüşüm, işletmelerin ödeme ve tahsilat süreçlerini otomatikleştirmesinin çok ötesinde bir anlam taşır. Doğru platformla entegrasyon, kararları veriye dayandırır, operasyonel hata payını azaltır ve büyüme dönemlerinde ölçeklenmeyi kolaylaştırır. Bunun yanı sıra uluslararası ticaret yapan işletmeler için döviz bazlı işlem desteği, global operasyonların yerel altyapıyla yönetilmesini mümkün kılar.

Dijital ticaret platformları ve B2B ödeme sistemlerinin, modern işletmelerin rekabetçi kalabilmesi için artık bir tercih değil zorunluluk. Doğru altyapı seçimi hem günlük operasyonları hem de uzun vadeli büyüme stratejisini olumlu yönde etkilemektedir