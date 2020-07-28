Dikenli tellere takılarak yaralanan köpek tedavi edildi - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dikenli tellere takılarak yaralanan köpek, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Güveytepe köyünde yaşayan Muharrem Tanrıkulu, "Cesur" isimli köpeğinin hayvanları ile birlikte meradan dönmediğini fark ederek ormanlık alanda aramaya başladı.

Köpeğini 3 gün sonra köy yakınlarındaki bir tarlanın kenarında dikenli tellere boğazından takılı şekilde bulan Tanrıkulu, boynuna takılan teller nedeniyle yaralanan köpeğini Taşkesti beldesinde bulunan özel bir veteriner kliniğine götürerek tedavi ettirdi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı köpek, daha sonra su ve yemek verildikten sonra müşahede altına alındı.

Veteriner Yasin Özdemir, AA muhabirine, köpeğin 3 gün boyunca aç ve susuz kaldığını ifade ederek, "Büyük ihtimalle koşarken telleri fark edemedi. Teller boğazını kesmiş ve dolanmış. Yara açılmış. Zorladıkça da yara derinleşmiş. Bize getirildiğinde serum ile bayılttık ve tedavisini yaptık." dedi.