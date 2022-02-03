Dikili'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede sabah başlayan ve akşam etkisini artıran sağanak sonrası bazı iş yerlerini su bastı, derelerde taşma meydana geldi, cadde ve sokaklardaki su birikintileri oluştu.

Bademli Mahallesi'nde yağışın etkisiyle yamaçtan koparak yol kenarında düşen kaya parçasının kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

İlçede sağanak aralıklarla sürerken, belediye ekipleri iş makineleriyle su birikintileri oluşan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin çalışmaları yerinde inceleyen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Kırgöz, yaptığı açıklamada, "İlçemiz sabah saatlerinden itibaren olağandışı bir yağış almıştır. Tüm ekiplerimizle ve imkanlarımızla yoğun yağışın olumsuz etkilediği noktalarda teyakkuz halindeyiz. Acil durum devam ettiği sürece görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunarım." dedi.