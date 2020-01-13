Dikmen Yaylası beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dikmen Yaylası beyaza büründü - Son Dakika

Dikmen Yaylası beyaza büründü

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Dikmen Yaylası'na çıkan vatandaşlar, kar üstünde horon oynayarak gönüllerince eğlendi.

Dikmen Yaylası beyaza büründü, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Dikmen Yaylası'na çıkan vatandaşlar, kar üstünde horon oynayarak gönüllerince eğlendi.

Her yıl özellikle yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Vatandaşlar, 1725 metre rakımlı yaylaya çıkarak, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Çocuklarıyla kartopu oynayıp kayak yapan vatandaşlar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

"Misafirlerimize güzel hizmet veriyoruz"

Dikmen Mahallesi muhtarı Menderes Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylaya çok fazla karın yağdığını, insanların çevre illerden akın akın buraya geldiğini söyledi.

Sakarya, Düzce, Bolu ve İstanbul'dan gelen vatandaşların burada mangal yaktığını, kayak yaparak kartopu oynadığını dile getiren Ayvaz, "Horon oynayan ve fotoğraf çeken vatandaşlarımız var. Gelen misafirlerimize muhtarlık olarak güzel hizmetler veriyoruz." dedi.

İstanbul'dan yaylaya gelen Semra Sumbat da çocuklarıyla temiz hava almak için buraya geldiklerini belirterek, "Buraları çok beğendik, herkese de tavsiye ediyorum. Burada şu an çok soğuk yok, gayet güzel bir şekilde günümüzü değerlendiriyoruz. Çocuklar da çok iyi eğleniyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Sakarya, Dikmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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