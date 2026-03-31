Dilan Çıtak Tatlıses buzlu suda meydan okudu

Babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen, katıldığı Survivor yarışmasından elendikten sonra ABD’ye giden Dilan Çıtak Tatlıses, buzlu suda meydan okuduğu anları takipçileriyle paylaştı. Tatlıses’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

MİAMİ GECELERİNDE SAHNE ALIYOR

Şarkıcının Miami’deki bir mekânda sahne aldığı ve konserlerini sosyal medya üzerinden duyurduğu görüldü. Çıtak, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu cumartesi Sumak’ta gece başka akacak! Dilan Çıtak sahnede, ritim yükseliyor, eğlence zirve yapıyor. Canlı müzik, premium lezzetler ve Miami gecesine damga vuran bir atmosfer. Yerini ayırt, bu geceyi kaçırma!”

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 doğumludur. Türk müzik dünyasında öne çıkan şarkıcılardan biridir. Babası ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, annesi ise Işıl Çıtak’tır. Müzik eğitimini Türkiye’de Pera Güzel Sanatlar Lisesi ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Çıtak, ardından Amerika’da müzik ve dil eğitimi alarak kariyerini geliştirdi. Profesyonel müzik yaşamında solo çalışmalara ve çeşitli projelere imza atan sanatçı, aynı zamanda piyano ve keman eğitimi de vermektedir.