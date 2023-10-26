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15 şirkette arama yapılıyor! Dilan Polat ve Engin Polat'a ait telefonlara da el konulacak - Son Dakika

15 şirkette arama yapılıyor! Dilan Polat ve Engin Polat'a ait telefonlara da el konulacak

Son Güncelleme: 26.10.2023 12:17

MASAK'ın hazırladığı rapor sonrası mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftine ait 15 şirkette arama kararı çıkarıldı. Şirketlere yapılan aramada çiftin cep telefonları dahil dijital materyallere el konulacak.

Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK çiftin tüm mal varlığıyla ilgili rapor hazırladı. Raporun ardından çiftin tüm mal varlıklarına el konularak çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Çifte ait 15 şirkete bu sabah saatlerinde baskın yapıldı. Armada çiftin telefonları dahil tüm dijital materyallere el konulacak.

4 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bu sabah vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı. Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.

Şirketlerine baskın yapılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konulacak

MASAK İNCELEMESİNDE 225 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

Haklarında birçok suçlama bulunan çift hakkında geçtiğimiz günlerde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti. MASAK raporunda Dilan Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesine yer verildi. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlendi.

Şirketlerine baskın yapılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konulacak

SORUŞTURMADAKİ ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında yer alan şirketler, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.

Şirketlerine baskın yapılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konulacak
Şirketlerine baskın yapılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konulacak
Şirketlerine baskın yapılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konulacak
Şirketlerine baskın yapılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konulacak
Son Dakika: Dilan Polat ve Engin Polat'a ait 15 şirkette arama yapılıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 şirkette arama yapılıyor! Dilan Polat ve Engin Polat'a ait telefonlara da el konulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 şirkette arama yapılıyor! Dilan Polat ve Engin Polat'a ait telefonlara da el konulacak - Son Dakika
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