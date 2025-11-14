Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için adliyeye geldi - Son Dakika
Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için adliyeye geldi

Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için adliyeye geldi
14.11.2025 14:42
Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için adliyeye geldi
İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 kişi ifadeye alındı. Alınan ifadeler ve yapılan testler sonucunda 8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan testler arasında Dilan Polat ve Engin Polat da bulunuyor. İfade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen çiftin durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Dilan Polat ve Engin Polat savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen 19 kişiden saç ve kan örnekleri alındı. Örnekleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Dilan Polat ve Engin Polat çifti savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: DHA

Engin Polat, Dilan Polat, İstanbul, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için adliyeye geldi - Son Dakika

