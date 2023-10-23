Dilan ve Engin Polat'ın avukatından kara para aklama açıklaması: Deliller ortaya konulursa dosyadan çekilirim

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan ve Polat ve Eşi Engin Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik, kara para aklama iddiaları delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini söyledi.

"DELİLLER ORTAYA KONULURSA DOSYADAN ÇEKİLİRİM"

Sade Vatandaş isimli YouTube kanalına konuk olan Çağdaş Çelik, Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çelik ünlü çiftle ilgili "Kara para aklama olduğu dosyada delilleriyle net olarak ortaya konulursa ben de net olarak çekilirim" dedi.

"MÜVEKKİLLERİMİN BEYANLARINA BAĞLIYIM"

Engin Polat'ın kendisine bu iddiaların doğru olmadığını söylediğini aktaran Çelik, "Müvekkillerimin beyanlarına bağlıyım, güvenmek zorundayım. Müvekkilimin bana 'kara para aklama yok' demesi ben bu belgeleri görene kadar, deliller ortaya konulana kadar geçerlidir" diye konuştu.

MAL VARLIKLARIN EL KONULDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konularak yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.