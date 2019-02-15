Son Dakika Haberleri: Dilek Didem Ayyıldız'dan Ödemiş Turu

Dilek Didem Ayyıldız'dan Ödemiş Turu

1 saat önce

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uz. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Ödemiş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Dilek Didem Ayyıldız'dan Ödemiş Turu, System.String[]
İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uz. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Ödemiş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kendisi de kadın doğum uzmanı olan Uz. Dr. Ayyıldız, Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki suda doğum ünitesini ilgiyle inceledi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ödemiş ilçesine gelen İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uz. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ile birlikte genç çiftçi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi. Geçtiğimiz günlerde 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndaki bilgi yarışmasında birinci olan Ödemişli çiftçi, Alim Koçyiğit de sertifikasını Uz. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın elinden aldı.

Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi'ni de ziyaret eden Uz. Dr. Ayyıldız, dikiş-nakış, takı tasarımı, el sanatları, okuma ve yazma, ipek kozası kurslarında eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti.

Ödemiş Devlet Hastanesi'nde de incelemelerde bulunan Uz. Dr. Ayyıldız, çocuk servisinde tedavi gören minikleri çeşitli hediyelerle sevindirdi. Kadın doğum uzmanı olan Uz. Dr. Ayyıldız, nisan ayından bu yana modern sağlık kompleksinde hizmet veren Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki suda doğum ünitesini de inceledi. Şimdiye dek çoğunluğu İzmir'den gelen 20'yi aşkın vatandaşın yararlandığı suda doğum ünitesinin yanı sıra 7/24 hizmet veren ağrısız doğum ünitesi hakkında da bilgiler alan Ayyıldız, bu iki ünitenin Ege Bölgesi'nde ender görülen niteliklere sahip olduğunu ifade ederek, Türkiye'ye örnek bir hizmetin verildiğini belirtti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

İzmir, Didem Ayyıldız, Ödemiş, Güncel
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