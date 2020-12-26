Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı

26.12.2020 12:44
Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı, System.String[]

Dün gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü sanatçı Engin Nurşani, son yolculuğuna uğurlandı. Bugün Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken Dilek Nurşani, eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

36 yaşındaki Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı ve Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Uzun süredir tedavi gören şarkıcı, dün sabah hastanede hayata gözlerini yumdu.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ünlü sanatçı için bugün Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sınırlı sayıda insanın katıldığı törende güçlükle ayakta duran Dilek Nurşani, eşinin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Acılı eş, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Dilek Nurşani, eşi Engin Nurşani'nin tabuta sarılıp dakikalarca ağladı

1,5 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Engin Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz" denilmişti.

Dilek Nurşani, eşi Engin Nurşani'nin tabutuna sarılıp dakikalarca ağladı
Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı

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Son Dakika Magazin Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı - Son Dakika Magazin


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