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Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı - Son Dakika

Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı

05.02.2022 17:05
Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı

BURSA'da İnegöl ilçesinde, dilencilik yapan Ali S.'nin üzerinden 705 TL çıktı.

BURSA'da İnegöl ilçesinde, dilencilik yapan Ali S.'nin üzerinden 705 TL çıktı. Paralarına el konulan Ali S.'ye 277 TL ceza uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yapan Ali S.'yi yakaladı. Ali S.'nin üzerinden 705 TL çıktı. Paraya el konurken, Ali S.'ye Kabahatler Kanunu gereğince 277 TL idari para cezası uygulandı.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 TL. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın."


Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı
Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı
Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı
Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı
Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı
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İnegöl Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Türk Lirası, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı - Son Dakika
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