Dilovası Belediyesi'nden 16 bin haneye maske - Son Dakika

Dilovası Belediyesi'nden 16 bin haneye maske

Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Gurubu işbirliğinde ilçede bulunan tüm hanelere paketler halinde hazırlanmış 16 bin maske dağıtıldı.

Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Gurubu işbirliğinde ilçede bulunan tüm hanelere paketler halinde hazırlanmış 16 bin maske dağıtıldı.

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Dilovası Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 16 bin haneye maske dağıttı. Dilovası Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, Başkan Şayir'in talimatı ile sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek tüm evlere dağıtılmak üzere paketler halinde hazırlanan maskelerin dağıtımı için yola çıktılar. Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından dağıtılan maskeleri alan vatandaşlar, belediye ile Vefa Sosyal Destek Gurubu ekiplerine teşekkür ettiler.


Maske dağıtımı öncesi personelle bir araya gelen Başkan Şayir, "Ülke olarak salgın sürecini hükümetimizin ve bilim kurulunun aldığı doğru kararlar ile en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Biz de belediye olarak elimizden geldiğince halkımızın yanında olmaya çalıştık. Onların huzuru ve sağlığı için üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ettik. Bu günde Vefa Sosyal Destek Gurubu'nda bulunan arkadaşlarımız ilçemizde ki tüm evlere maske dağıtımı yapacaklar. Biz halkımız için varız. Onların sağlığı için, çocuklarımızın geleceği için varız. Olmaya da devam edeceğiz" dedi.


Öte yandan Başkan Şayir'in düğün merasimi için gittiği salonunda sohbet ettiği Elif Şüheda aldı çocuğa yakasında takılı olan Türk Bayraklı rozetini hediye etti. - KOCAELİ

Vefa Sosyal Destek Grubu, Halkla İlişkiler, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilovası Belediyesi'nden 16 bin haneye maske - Son Dakika
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