Dilovası gençlik merkezi ve olimpik havuz için protokol imzalandı - Son Dakika

Dilovası gençlik merkezi ve olimpik havuz için protokol imzalandı

22.10.2020 10:48
Dilovası gençlik merkezi ve olimpik havuz için protokol imzalandı, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ankara'da yaptığı görüşmeler sonrasında ilçeye kazandırılacak gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu için protokol imzaladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ankara'da yaptığı görüşmeler sonrasında ilçeye kazandırılacak gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu için protokol imzaladı.

Ankara ziyaretlerinde çeşitli Bakanlıklara yaptığı ziyaretler sonrası Dilovası'na önemli hizmetlerin gelmesi için mücadele eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün gittiği Ankara'dan yine müjdeli haberlerle döndü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun talimatlarıyla Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, üç önemli protokole imza attı. Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı'nın bakım onarım ve yenilenmesi, seçim beyannamesinde yer alan Adnan Kahveci Parkı üstündeki alana Gençlik Merkezi yapılması ve Tavşancıl yarı olimpik havuzunun inşası için protokole imza atıldı. Yapılan protokolle ödemesi hazırlanan projelerin önümüzdeki haftalarda ihalelerinin gerçekleşeceği ve yakın bir zamanda da çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

Yapılan protokollerle ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, "Mart 2019 seçim beyannamemizde yer alan projelerimizin tek tek hayata geçmesinin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin kalkınması için gerçekleştirdiğimiz Ankara'da Bakanlıklarımıza yaptığımız ziyaretlerde bu güne kadar hiç boş dönmedik. Seçim öncesi her zaman üçlü olsun, güçlü olsun dedik. Dilovası Belediyesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve hükumetimizin desteği ile ilçemiz istediği hizmetleri yavaş yavaş almaya başlıyor. İlçemizin kalkınması, halkımızın yaşam standartlarının artması bizim için her şeyden önemlidir. İlçemize sosyal, kültürel ve spor alanında ivme kazandıracak projeler için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin faydalanacağı spor tesislerinin yapımı için bize kolaylık sağlayan Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Dilovası gençlik merkezi ve olimpik havuz için protokol imzalandı
Dilovası gençlik merkezi ve olimpik havuz için protokol imzalandı

Hamza Şayir, Protokol, Dilovası, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilovası gençlik merkezi ve olimpik havuz için protokol imzalandı - Son Dakika

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