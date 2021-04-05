Dilovası katlı otoparkı için ilk adım atıldı - Son Dakika

Dilovası katlı otoparkı için ilk adım atıldı

05.04.2021 12:06
Dilovası katlı otoparkı için ilk adım atıldı, System.String[]

Dilovası ilçesinde, Katlı Otopark ve Pazar Yeri yapımı için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi.

Hayata geçirdiği projeler ile Kocaeli'de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçenin en önemli ihtiyaçlarından olan "Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri" yapım işi için ihale gerçekleştirildi. Yer tesliminden sonra 390 gün sürecek olan proje için yapılan ihale ile ilk adım atılmış oldu.

YAKLAŞIK MALİYET 16 MİLYON 656 BİN TL, 15 FİRMA TEKLİF VERDİ

Yaklaşık maliyeti 13 milyon 656 bin TL olan proje için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ihaleye 15 firma teklif sundu. İhaleye en yüksek teklif 16 milyon 650 bin TL ile Tim Peyzaj İnşaat tarafından verilirken en düşük teklif 8 milyon 523 bin TL ile Dahi Proje Yapı tarafından sunuldu.

CUMHURİYET MAHALLESİNDE 4 KATLI OLARAK İNŞA EDİLECEK

Dilovası ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan katlı otopark ve pazar yeri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı olarak inşa edilecek. Çardaktepe Camii'ne yakın bir noktada inşa edilecek olan projenin, parsel alanı 3 bin 33 metrekare iken toplam inşaat alanı ise 7 bin 398 metrekare olarak belirlendi.

HAFTANIN 6 GÜNÜ OTOPARK, 1 GÜNÜ PAZAR İÇİN KULLANILACAK

İlçeye değer katacak olan proje kapsamında inşa edilecek olan modern yapı, haftanın 6 günü otopark, 1 günü ise pazar yeri olarak vatandaşlara hizmet verecek. Planlama kapsamında yapı, zemin kat, 1. Bodrum kat, 2. Bodrum kat ve 3. Bodrum kat olarak dört kat şeklinde inşa edilecek. Proje dahilinde zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri ile 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri bulunacak. 2. bodrum katta 38 araçlık otopark ve 3. bodrum katta zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, WC ve 17 araçlık otopark bulunacak.

İLÇE'NİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILANACAK

Dilovası ilçesinin en büyük pazarı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İbn-i Sina Caddesi'nde kuruluyor. Aynı zamanda ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan İbn-i Sina Caddesi'nde kurulan pazar, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, daha modern ve düzenli hali ile ilçe trafiğini de rahatlatacak. Proje ile ilçede yaşayan vatandaşların hem otopark hem de pazar yeri ihtiyacı giderilmiş olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Dilovası, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dilovası katlı otoparkı için ilk adım atıldı - Son Dakika


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