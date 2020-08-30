Dilovası'nda Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

Dilovası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Belediye meydanında gerçekleştirilen etkinliklerle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Dilovası'nda düzenlenen törenler kutlandı. Sabah 09.00'da Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Kamu Kurum Müdürleri. Siyasi parti temsilcileri, Mahalle Muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayrağımız göndere çekildi. Jandarma Komutanı Sait Arı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, şehitlik ziyareti yapıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması sonrası yapılan dualar ile program sona erdi. - KOCAELİ