Dilovası'ndaki Yangın Davası İddianamesi Yeniden Mahkemeye Sunuldu

09.02.2026 18:04
Kozmetik fabrikasındaki yangında 7 kişinin öldüğü olayla ilgili 16 sanık için iddianame yeniden hazırlandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında hazırlanan ve eksiklikler nedeniyle iade edilen iddianame, gerekli düzenlemelerin ardından yeniden mahkemeye sunuldu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 26 Aralık'ta bazı usul eksiklikleri nedeniyle iade edilen iddianameyle ilgili çalışma yaptı.

Başsavcılık, eksiklikleri tamamlayarak iddianameyi yeniden mahkemeye gönderdi.

Hazırlanan 97 sayfalık iddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca maktullerle ilgili düzenlenen otopsi raporları da yer aldı.

Buna göre, maktuller Esma Gikan (31), Şengül Yılmaz (59), Nisanur Taşdemir (15), Tuğba Taşdemir (17) ve Hanım Gülek'in (52), yangın ortamında kalmaya bağlı dumandan boğulma ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamlarını yitirdikleri, Cansu Esetoğlu'nun (15) ise ani patlama sonucu meydana gelen yüksek ısı maruziyetine bağlı gelişen yanıklar ve dumandan boğulma sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tutuklu sanıklardan Gökberk G'nin cep telefonunda yapılan inceleme kayıtlarının da yer aldığı iddianamede, olay günü "Apo" olarak kayıtlı firari A.B. ile gerçekleştirilen bir WhatsApp görüşmesinde, tutuklu İsmail O. tarafından gönderildiği değerlendirilen talimatların yer aldığı bir dosyanın Gökberk G'ye iletildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu dosyada, "laptopların gönderilmesi, çeklerin tahsil edilmesi ve gelecek paranın Aleyna O'nun hesabına yatırılması, uzun süre kendisinden (İsmail O.) haber alınamaması halinde çeklerin 'Çetin' isimli kişiye teslim edilmesine yönelik talimatların bulunduğu" kaydedildi.

Başsavcılık, iddianamenin iadesine yönelik itirazın reddine ilişkin gerekçelerin tamamlandığını, dosyadaki delillerin değerlendirilmesinin mahkemenin takdirinde olduğunu bildirdi.

Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir ile kuzeni Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel OSGB sorumlu müdürü Ü.A. 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi G.D. de 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.

İddianame

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan kozmetik firması yetkilileri Altay Ali O. ve kardeşi İsmail O. ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İş sağlığı ve güvenliği firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu sanıklar A.O.A. ve O.Y. ile tutuksuz sanık Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

Dilovası, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
