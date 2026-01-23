DIMDEX 2026'da 70 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

DIMDEX 2026'da 70 Anlaşma İmzalandı

23.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doha'da yapılan DIMDEX 2026'da 5 milyar doları aşan 70 anlaşma imzalandı. 32 bin ziyaretçi katıldı.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2026), 5 milyar doları aşan 70 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen DIMDEX 2026'nın sona erdiği belirtildi.

Başkent Doha'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen 4 günlük DIMDEX 2026'ya yerli ve uluslararası 200'den fazla şirketin katılım sağladığı aktarılan haberde, fuara 83 ülkeden 130'u aşkın üst düzey heyetin ziyarette bulunduğu ifade edildi.

DIMDEX 2026'da toplam 18,5 milyar riyal (5,08 milyar dolar) değerinde 70'ten fazla anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığı vurgulanan haberde, 4 gün boyunca fuarı ziyaret eden kişi sayısının da 32 bini aştığı kaydedildi.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DIMDEX 2026'da 70 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 02:03:26. #7.11#
SON DAKİKA: DIMDEX 2026'da 70 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.