Dinamo Kiev maçında sakatlanan Merih Demiral Torino derbisinde oynayamayacak - Son Dakika

Dinamo Kiev maçında sakatlanan Merih Demiral Torino derbisinde oynayamayacak

03.12.2020 19:51

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Buna göre, Merih Torino derbisinde ve Barcelona maçlarında forma gimeyecek.

Juventus'un Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan milli futbolcumuz Merih Demiral'in durumu belli oldu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Merih Demiral'in kontrolden geçtiği ve 22 yaşındaki milli futbolcumuzun 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Açıklamanın devamında, Merih Demiral'in 10 gün sonra yeniden kontrolden geçeceği vurgulandı.

KRİTİK MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEK

Merih Demiral bu sakatlığın ardından hafta sonu oynayacakları Torino derbisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona ve ligde bir sonraki haftanın maçı olan Genoa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Dinamo Kiev maçında sakatlanan Merih Demiral Torino derbisinde oynayamayacak

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Son Dakika Spor Dinamo Kiev maçında sakatlanan Merih Demiral Torino derbisinde oynayamayacak - Son Dakika Spor


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