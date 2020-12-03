Dinamo Kiev maçında sakatlanan Merih Demiral Torino derbisinde oynayamayacak

Juventus'un Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan milli futbolcumuz Merih Demiral'in durumu belli oldu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Merih Demiral'in kontrolden geçtiği ve 22 yaşındaki milli futbolcumuzun 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Açıklamanın devamında, Merih Demiral'in 10 gün sonra yeniden kontrolden geçeceği vurgulandı.

KRİTİK MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEK

Merih Demiral bu sakatlığın ardından hafta sonu oynayacakları Torino derbisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona ve ligde bir sonraki haftanın maçı olan Genoa karşılaşmasında forma giyemeyecek.