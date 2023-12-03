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Dinar Belediyesi'nde köpeklerin öldüğü ve aç kalanların ölenleri yediği iddiasıyla inceleme başlatıldı - Son Dakika

Dinar Belediyesi'nde köpeklerin öldüğü ve aç kalanların ölenleri yediği iddiasıyla inceleme başlatıldı

Dinar Belediyesi'ne bağlı barınakta çekilen görüntülerde, köpeklerin öldüğü ve aç kalanların ölenleri yediği iddiası sosyal medyada tepkiye neden oldu. Belediye, konuyla ilgili inceleme başlattığını ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı.

03.12.2023 - 14:18,  Güncelleme: 17:55
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediyeye ait barınakta bazı köpeklerin telef olduğu, bazılarının açlıktan bitkin düştüğü, aç kalanların da telef olan hemcinslerini yemesine ilişkin inceleme başlatıldı.

AÇ KALAN KÖPEKLER KENDİ HEMCİNSLERİNİ YEDİ

Dinar Belediyesi'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bir grup hayvansever tarafından çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda köpeğin telef olduğu, aç kalan diğer köpeklerin de telef olan hemcinslerinden bazılarını parçalayıp, yediği görüntüler, tepkiye neden oldu. Aralarında yavruların da bulunduğu birden fazla köpeğin telef olduğu, birçoğunun da açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü görüntülere yansıdı.

Dinar Belediyesi'nde köpeklerin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

"SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK"

Dinar Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada belediyemize ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu ve katliam yapıldığı iddiaları hususunda gerekli incelemenin başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dinar Belediyesi'nde köpeklerin öldüğü ve aç kalanların ölenleri yediği iddiasıyla inceleme başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinar Belediyesi'nde köpeklerin öldüğü ve aç kalanların ölenleri yediği iddiasıyla inceleme başlatıldı - Son Dakika
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