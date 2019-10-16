Son Dakika Haberleri: Dinar'da 11 düğün magandasına 8 bin 941 lira ceza
Son Dakika Güncel Dinar'da 11 düğün magandasına 8 bin 941 lira ceza

Dinar'da 11 düğün magandasına 8 bin 941 lira ceza

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde düğünlerde silah havaya ateş açtığı belirlenen 25 kişinin evine eş zamanlı baskın yapıldı.

Dinar'da 11 düğün magandasına 8 bin 941 lira ceza, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde düğünlerde silah havaya ateş açtığı belirlenen 25 kişinin evine eş zamanlı baskın yapıldı. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği olayla ilgili 11 kişiye toplam 8 bin 941 lira idari yaptırım uygulandı.

Dinar'a bağlı Haydarlı Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Göçerli köyünde yapılan bir düğünde silahla havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, düğün görüntülerini incelemeye aldı. 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek şekilde ateş etme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Dinar Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda jandarma ekibi ve özel eğitimli köpeklerin de katılımıyla yapılan operasyonda evlerde arama yapıldı. Bunun sonucunda 8 tabanca, 9 av tüfeği, 1293 fişek, 70 av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 kurusıkı tabanca fişeği, bıçak, 7.62 milimetre çapında 4 yivli tüfek fişeği ele geçirildi.

Bulunan silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili 9 kişiye 2521 sayılı kanuna muhalefet suçundan toplam 6 bin 363 lira, 2 kişiye de 5729 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 bin 578 lira olmak üzere toplam 8 bin 941 lira idari yaptırım uygulandı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:28 Kaynak: DHA
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