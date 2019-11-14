Son Dakika Haberleri: Dinar'da "Kültür Şehri Dinar Okuyor" projesi
Son Dakika Güncel Dinar'da 'Kültür Şehri Dinar Okuyor' projesi - Son Dakika

Dinar'da "Kültür Şehri Dinar Okuyor" projesi

6 saat önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'nın desteğiyle başlatılan "Kültür Şehri Dinar Okuyor" isimli proje kapsamında okullarda kitap dağıtıldı.

Dinar'da

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'nın desteğiyle başlatılan "Kültür Şehri Dinar Okuyor" isimli proje kapsamında okullarda kitap dağıtıldı.

Dinar ve köylerindeki okullardaki öğrencilere MEB tavsiyeli kitaplar dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, "Öğrenciler bu kitapları öğretmenlerinin nezaretinde okuyacaklar. Haziran ayında yapılacak değerlendirmeyle dereceye giren öğrenciler Dinar Belediyesi tarafından ödüllendirilecektir." dedi.

Selami Kapankaya, Dinar, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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