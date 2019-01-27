Son Dakika Haberleri: Dinar'da Yerel Seçimlere Doğru

Dinar'da Yerel Seçimlere Doğru

41 dakika önce

Dinar'da Cumhur İttifakı adayı Nihat Sarı'nın seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Dinar'da Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Dinar'da Cumhur İttifakı adayı Nihat Sarı'nın seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Camikebir mahallesindeki seçim bürosunun açılışına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, belediye başkanlığını kazandıkları andan itibaren seçim beyannamelerinde yer alan bütün projeleri sırasıyla yapılacağını söyledi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise, Dinar'da çok büyük bir beraberlik örneği sergilendiğini, Cumhur İttifakı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı'nın bu seçimden zaferle çıkacağına inandıklarını söyledi.


MHP'li Taytak da 2 ay süren görüşmelerin ardından ilçede Cumhur İttifakının sağlandığını, parti teşkilatı olarak Nihat Sarı'nın arkasında olduklarını ve sonsuz destek vereceklerini belirtti.


Yapılan konuşmaların ardından ise, ilçedeki Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunun kurdelesi kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:29 Kaynak: AA

Ak Parti, Nihat Sarı, Dinar, Güncel
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